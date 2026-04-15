Politika

Potpuno ludilo blokadera: Kažu da žele nova lica, a onda stave Veroljuba Dugalića na vrh liste?!

Новости онлине

15. 04. 2026. u 15:19

Blokaderi su kazali da hoće nova lica u politici, neiskvarene i neisprljane ljude, a onda su kao četvrtog na listi stavili Veroljuba Dugalića.

Foto: ScreenshotYoutube/K1 Televizija

Veroljub Dugalić, nakon obavljanja funkcije saveznog ministra finansija, početkom 2003. godine izabran za generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije, na čijem čelu je bio do 2019. godine.

Značajne funkcije i aktivnosti:

  • Član Nacionalnog saveta za platni promet (2001–2002);
  • Član Nacionalnog saveta za reformu bankarskog sektora (2001–2003);
  • Zamenik predsednika Upravnog odbora Credy banke, Kragujevac (2004–2008);
  • Predsednik Upravnog odbora Beogradske berze (2003–2010);
  • Predsednik Nadzornog odbora UBMES banke (2001–2005);
  • Predsednik Skupštine UBMES banke (2005–2009);
  • Zastupnik državnog kapitala u "Hidrotehnika – Hidroenergetika", Beograd (2008);
  • Član Ekonomske komisije SANU (2007–2011);
  • Predsednik Upravnog odbora DDOR Novi Sad (2005–2014);
  • Predsednik Odbora direktora DDOR Novi Sad (2014–2016);
  • Predsednik Nadzornog odbora DDOR Novi Sad (2016– );
  • Predsednik Skupštine CHIP Card, Beograd (2004–2006);
  • Predsednik Saveta Univerziteta u Kragujevcu (2002–2006);
  • Glavni pregovarač u pregovorima o sukcesiji SFRJ (Aneks C), Beč (2001);
  • Ovlašćeni predstavnik države u sprovođenju Sporazuma o sukcesiji (2001–2007);
  • Predavač na Ekonomskom fakultetu i FON-u u Beogradu (2000–2006);
  • Član Saveta Fondacije za stipendiranje mladih talenata SANU (2000–2019);
  • Član međunarodnih bankarskih tela u Budimpešti i Moskvi (2006–2019);
  • Član Nacionalnog saveta za konkurentnost (2007–2011);
  • Ovlašćeni predstavnik Evroazijskog foruma (od 2020).

Društveni i sportski angažman:

  • Predsednik AKUD "Svetozar Marković", Kragujevac;
  • Osnivač Kamernog hora "Liceum";
  • Osnivač i dugogodišnji kapiten KMF "Ekonomac", višestruki prvak Srbije;
  • Potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije (2017–2019);
  • Predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog komiteta Srbije (od 2017).

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima