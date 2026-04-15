Potpuno ludilo blokadera: Kažu da žele nova lica, a onda stave Veroljuba Dugalića na vrh liste?!
Blokaderi su kazali da hoće nova lica u politici, neiskvarene i neisprljane ljude, a onda su kao četvrtog na listi stavili Veroljuba Dugalića.
Veroljub Dugalić, nakon obavljanja funkcije saveznog ministra finansija, početkom 2003. godine izabran za generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije, na čijem čelu je bio do 2019. godine.
Značajne funkcije i aktivnosti:
- Član Nacionalnog saveta za platni promet (2001–2002);
- Član Nacionalnog saveta za reformu bankarskog sektora (2001–2003);
- Zamenik predsednika Upravnog odbora Credy banke, Kragujevac (2004–2008);
- Predsednik Upravnog odbora Beogradske berze (2003–2010);
- Predsednik Nadzornog odbora UBMES banke (2001–2005);
- Predsednik Skupštine UBMES banke (2005–2009);
- Zastupnik državnog kapitala u "Hidrotehnika – Hidroenergetika", Beograd (2008);
- Član Ekonomske komisije SANU (2007–2011);
- Predsednik Upravnog odbora DDOR Novi Sad (2005–2014);
- Predsednik Odbora direktora DDOR Novi Sad (2014–2016);
- Predsednik Nadzornog odbora DDOR Novi Sad (2016– );
- Predsednik Skupštine CHIP Card, Beograd (2004–2006);
- Predsednik Saveta Univerziteta u Kragujevcu (2002–2006);
- Glavni pregovarač u pregovorima o sukcesiji SFRJ (Aneks C), Beč (2001);
- Ovlašćeni predstavnik države u sprovođenju Sporazuma o sukcesiji (2001–2007);
- Predavač na Ekonomskom fakultetu i FON-u u Beogradu (2000–2006);
- Član Saveta Fondacije za stipendiranje mladih talenata SANU (2000–2019);
- Član međunarodnih bankarskih tela u Budimpešti i Moskvi (2006–2019);
- Član Nacionalnog saveta za konkurentnost (2007–2011);
- Ovlašćeni predstavnik Evroazijskog foruma (od 2020).
Društveni i sportski angažman:
- Predsednik AKUD "Svetozar Marković", Kragujevac;
- Osnivač Kamernog hora "Liceum";
- Osnivač i dugogodišnji kapiten KMF "Ekonomac", višestruki prvak Srbije;
- Potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije (2017–2019);
- Predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog komiteta Srbije (od 2017).
