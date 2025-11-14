AKCIJA POLICIJE: U Beogradu uhapšena dvojica osimnjičenih za razbojništvo i krađu
POLICIJSKI službenici Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Trećim i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, u odvojenim akcijama, uhapsili su M. B. (2002) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela razbojništvo i krađa, kao i D. K. (1996) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela teška krađa.
M. B. je, kako se sumnja, 12. novembra, u jednoj kladionici u Novom Beogradu, uz pretnju pištoljem, od radnice oduzeo oko 70.000 dinara, a sumnja se i da je 6. novembra, uz pretnju nožem, od radnice apoteke na Paliluli oduzeo oko 10.000 dinara, saopšteno je danas iz MUP-a.
Takođe, sumnja se da je on 18. oktobra iz jedne kladionice u Zemunu oduzeo 47.000 dinara, kao i 9.000 dinara iz kladionice na Voždovcu, 23. oktobra.
D. K. se sumnjiči da je iz više kuća na području Beograda, koje je noću obijao, ukrao novac, nakit i satove, koje je zatim prodavao i novac trošio za sopstvene potrebe.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivične prijave, privedeni nadležnim tužilaštvima.
Tanjug
