Hapšenja i istraga

POGLEDAJTE: Kako je uhapšen blokader Miša Bačulov u Novom Sadu (VIDEO)

В.Н.

31. 10. 2025. u 13:21

KAKO saznajemo, pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili u Novom Sadu blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

ПОГЛЕДАЈТЕ: Како је ухапшен блокадер Миша Бачулов у Новом Саду (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

To je, kako se sumnja, uradio ne bi li sutra tokom protesta u Novom Sadu izazvao revolt kod građana i kako bi došlo do eskalacije nasilja na ulicama tog grada i napada na neistomišljenike, predstavnike državnih organa i institucije.

Pogledajte kako je uhapšen: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SAZNAJEMO: Uhapšen Miša Bačulov!
Hapšenja i istraga

0 17

SAZNAJEMO: Uhapšen Miša Bačulov!

KAKO saznajemo od dobro obaveštenog izvora, pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su u Novom Sadu uhapsili blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

31. 10. 2025. u 13:02

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi