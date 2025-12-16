Svet

KAKVA SUDBINA ČEKA KIJEV? Karin Knajsl: Ukrajina može drastično promeniti granice

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 12. 2025. u 17:53

TERITORIJA Ukrajine u budućnosti mogla bi značajno da se promeni, rekla je bivša ministarka spoljnih poslova Austrije Karin Knajsl.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Foto: Profimedia/Ilustracija

Odgovarajući na pitanje koliko vremena treba da prođe nakon regulisanja ukrajinskog sukoba da bi se povratilo poverenje prema toj zemlji na međunarodnom nivou i da bi ona ponovo postala punopravan učesnik međunarodnih odnosa, Knajsl je istakla da će to u velikoj meri zavisiti od toga kakvo će biti novo teritorijalno uređenje Ukrajine.

-Zato što mogu da zamislim da se teritorija Ukrajine još može značajno promeniti. Moguće je i da će se pojaviti suštinski nova struktura — više decentralizovana, sa izraženijim federalizmom, sa snažnijom kulturnom ili, možda, političkom autonomijom za regione koji govore ruskim jezikom. Govorim, pre svega, o Odesi i jugu Ukrajine, rekla je ona.

Knajsl je skrenula pažnju i na to da, prema pojedinim navodima, generalni direktor američke investicione kompanije BlackRock, Leri Fink, već učestvuje u raspravama o pitanjima obnove Ukrajine.

-To, naravno, treba proveriti. Ali reč je o Ukrajini, o rudi, o mineralnim resursima. Reč je i o takozvanim strateškim sirovinskim resursima, odnosno o poljoprivrednim proizvodima. A BlackRock je najveći investitor u sirovinske aktive. Postoje i kineski investitori koji pokazuju veliko interesovanje za poljoprivredu u Ukrajini, navela je ona.

Prema njenim rečima, sve će to u značajnoj meri zavisiti od toga o kakvoj će Ukrajini u budućnosti biti reč, kakav će model državnog uređenja dobiti i da li će to biti država sa izrazito federalnim uređenjem.

(sputnikportal.rs)

