KAKVA SUDBINA ČEKA KIJEV? Karin Knajsl: Ukrajina može drastično promeniti granice
TERITORIJA Ukrajine u budućnosti mogla bi značajno da se promeni, rekla je bivša ministarka spoljnih poslova Austrije Karin Knajsl.
Odgovarajući na pitanje koliko vremena treba da prođe nakon regulisanja ukrajinskog sukoba da bi se povratilo poverenje prema toj zemlji na međunarodnom nivou i da bi ona ponovo postala punopravan učesnik međunarodnih odnosa, Knajsl je istakla da će to u velikoj meri zavisiti od toga kakvo će biti novo teritorijalno uređenje Ukrajine.
-Zato što mogu da zamislim da se teritorija Ukrajine još može značajno promeniti. Moguće je i da će se pojaviti suštinski nova struktura — više decentralizovana, sa izraženijim federalizmom, sa snažnijom kulturnom ili, možda, političkom autonomijom za regione koji govore ruskim jezikom. Govorim, pre svega, o Odesi i jugu Ukrajine, rekla je ona.
Knajsl je skrenula pažnju i na to da, prema pojedinim navodima, generalni direktor američke investicione kompanije BlackRock, Leri Fink, već učestvuje u raspravama o pitanjima obnove Ukrajine.
-To, naravno, treba proveriti. Ali reč je o Ukrajini, o rudi, o mineralnim resursima. Reč je i o takozvanim strateškim sirovinskim resursima, odnosno o poljoprivrednim proizvodima. A BlackRock je najveći investitor u sirovinske aktive. Postoje i kineski investitori koji pokazuju veliko interesovanje za poljoprivredu u Ukrajini, navela je ona.
Prema njenim rečima, sve će to u značajnoj meri zavisiti od toga o kakvoj će Ukrajini u budućnosti biti reč, kakav će model državnog uređenja dobiti i da li će to biti država sa izrazito federalnim uređenjem.
(sputnikportal.rs)
