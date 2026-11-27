Pa, to bi bio smak sveta! Evo kako Srbija može da ostane bez Mundobasketa
Košarkaška reprezentacija Srbije ozbiljno je zakomplikovala svoj put ka Svetskom prvenstvu 2027. godine. Neuspeh na gostovanju u Klaipedi (97:78), uz iznenađujuću pobedu Italije protiv lidera Turske (86:72), upalili su crveni alarm u završnici kvalifikacija.
Tri kola pre kraja takmičenja u grupi J, Turska je sa učinkom 8-1 već obezbedila vizu za Katar, dok se za preostala dva mesta bore Srbija (6-3), Italija (6-3) i Litvanija (5-4).
Iako se činilo da je plasman nadohvat ruke, postoji realan scenario po kojem bi „orlovi“ ostali bez planetarne smotre.
Najveća opasnost vreba ukoliko Srbija savlada Italiju i Island, ali ponovo izgubi od Litvanije u poslednjem kolu. Ako bi u tom raspletu Italija i Litvanija dobile svoje preostale mečeve protiv Bosne i Hercegovine i već kvalifikovane, pa samim tim i rasterećene Turske, sve tri selekcije bi završile grupu sa identičnim skorom (8-4) i međusobnim učinkom (2-2).
U tom slučaju odlučivala bi koš-razlika u međusobnim duelima, gde Srbija trenutno ne stoji dobro:
Litvanija: +15
Srbija: -7
Italija: -8
Ipak, Srbija i dalje drži sudbinu u svojim rukama. Sve tri pobede u poslednja tri kola (protiv Italije, Islanda i Litvanije) vode naš tim direktno na Mundobasket.
Siguran prolaz donose i dva trijumfa, ali isključivo pod uslovom da jedan od njih bude ostvaren protiv Litvanije, čime bi baltička selekcija ostala korak iza nas.
Teoretski, „orlovi“ mogu dalje i sa samo jednom pobedom do kraja (najpoželjnije protiv Italije), ali bi tada u potpunosti zavisili od kikseva rivala i motivacije Turske u duelima sa našim konkurentima.
Zbog svega navedenog, nedeljni okršaj sa Italijom (19.00, dvorana „Aleksandar Nikolić“) nosi ogroman ulog. Izabranicima selektora Dušana Alimpijevića neće biti važna samo pobeda, već i što ubedljivija razlika kojom bi popravili svoj saldo pred eventualno zatvaranje kruga.
RASPORED DO KRAJA (GRUPA J)
Nedelja (19.00): Srbija – Italija
Februar 2027: Island – Srbija, Srbija – Litvanija
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