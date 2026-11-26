CRNI PETAK IDEALAN ZA PREVARE: Lažne ponude mame potrošače u zamku
OD početka ove godine, do oktobra, meseca u kome caruju popusti povodom "crnog petka", otkriveno je i blokirano 19.063.077 fišing napada usmerenih na kupce u internet prodavnicama, korisnike bankarskih usluga i platnih servisa, što predstavlja povećanje od 198,1 odsto u odnosu na broj zabeleženih pokušaja tokom istog perioda 2025. godine.
Primarna meta napada bili su potrošači koji su proizvode kupovali iz fotelje. Ovi podaci potiču iz godišnjeg izveštaja kompanije Kaspersky o pretnjama tokom internet kupovine.
Kako je navedeno u izveštaju, uoči 27. oktobra, prevaranti su nastavili da šire lažne ponude, neželjene poruke, a zloupotreba identiteta poznatih brendova i dalje je bila glavna taktika napadača. Platforme "Amazon", "Epl", "Netfliks", "Šopifaj" i brendovi u okviru "Alibaba grupe", bile su zloupotrebljene u čak 83,8 odsto svih fišing napada. Lansiranje video-igre GTA VI 19. novembra, otvorilo novi pravac za napade, koji se vremenski poklapa sa sezonom velikih rasprodaja.
Među uočenim kampanjama bile su lažne stranice telekomunikacionih prodavnica, pružaoci telemedicinskih usluga za mršavljenje i brendova kozmetičkih proizvoda za negu kože. Za uverljiviji nastup, prevaranti su koristili izmišljene recenzije i lažne preporuke poznatih ličnosti.
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