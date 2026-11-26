VLADA DONELA DVE ODLUKE: Tiču se nafte i naftnih derivata
VLADA Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici Odluku o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva da se smanjenje tih akciza produžava do 6. decembra ove godine.
Članovi vlade usvojili su i Odluku o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se zabrana izvoza te robe produžava do 31. decembra 2026. godine, saopšteno je iz vlade.
Ovakva odluka doneta je imajući u vidu da i dalje postoje značajni poremećaji na međunarodnom tržištu nafte i naftnih derivata, uzrokovani geopolitičkim okolnostima, ograničenjima u lancima snabdevanja i povećanom neizvesnošću na evropskom tržištu energenata.
Takođe, kako je navedeno, nizak vodostaj reke Dunav otežava transport derivata nafte.
(Tanjug)
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