PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srbije Aleksandar Čupić raspisao je predsedničke izbore za 27. decembar.

Foto: D. Milovanović

Predsednik Narodne skupštine Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike potpisao je u centralnom holu Doma Narodne skupštine.

- Poštovani građani, u skladu sa članom 114 stav 2 i članom 120 stav 3 Ustava Republike Srbije, kao i članom 9 Zakona o izboru predsednika Republike, raspisujem izbore za predsednika Republike Srbije koji će se održati 27. decembra 2026. godine - kazao je Čupić.

Naveo je da odluka stupa na snagu na dan objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

- Izgradnja demokratskih institucija je zadatak svih nas, naročito političkih aktera i medija - istakao je Čupić.

Foto: D. Milovanović

Naveo je da su dobri zakoni zidine našeg društva, a informisani građani pravi gospodari političke zajednice.

- Nadam se da ćemo imati težak izbor između vrhunskih kandidata i njihovih programa, neka javne debate i demokratski izborni proces budu poziv za visoku izlaznost - rekao je predsednik Narodne skupštine.

On je pozvao sve građane da 27. decembra budu odgovorni i izađu na birališta, kako bi narodna volja iznedrila predsednika Republike snažnog legitimiteta, koji će biti jasan izraz državnog jedinstva.

Foto: D. Milovanović

Zakonom o predsedniku Republike propisano je da, ako predsedniku Republike prestane mandat pre vremena na koje je izabran, izbori se raspisuju tako da se glasanje održi najkasnije tri meseca od dana kada predsedniku prestane mandat.

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

Kao dan glasanja određuje se neradni dan.

Redovni izbori za predsednika Republike održavaju se svakih pet godina, koliko traje mandat predsednika, osim u slučaju vanrednih predsedničkih izbora, koji se sprovode kada je predsednik sprečen da obavlja tu dužnost ili mu prestane mandat pre isteka vremena.

Mandat predsedniku prestaje pre roka u slučaju podnošenja ostavke ili donošenja odluke o njegovom razrešnju.

Izbore sprovode organi koji su nadležni za sprovođenje izbora za narodne poslanike, odnosno Republička izborna komisija, lokalne izborne komisije i birački odbori.

Kandidate za predsednika Republike mogu da predlažu političke stranke upisane u Registar političkih stranaka, koalicije političkih stranaka i grupe građana.

Predlaganje kandidata za predsednika Republike vrši se podnošenjem predloga kandidata neposredno Republičkoj izbornoj komisiji u pisanom i elektronskom obliku na propisanom obrascu, najkasnije 20 dana pre dana glasanja.

Uz predlog kandidata, svaki predlagač podnosi najmanje 10.000 pisanih izjava birača da podržavaju predloženog kandidata na obrascu koji propisuje Republička izborna komisija i koje su overene pre isteka roka za podnošenje predloga kandidata.

Redosled kandidata na listi kandidata za izbor predsednika Republike utvrđuje se žrebom na sednici Republičke izborne komisije, u prisustvu predstavnika predlagača kandidata.