ZVEZDA GOST RADNIKA: U jednom od derbija šestog kola Superlige odbojkaša crveno-beli izlaze na megdan Požarevljanima
DVA derbija šestog kola Superlige Srbije za odbojkaše irgaju se već u petak. U subotici prošlogodišnji osvajač Kupa Spartak dočekuje šampiona, Radnički, dok u Požarevcu strateg Mladog radnika Ivica Jevtić povešće svoje odbojkaše protiv svog nekadašnjeg kluva, Crvene zvezde. U subotu lider prvenstva, Partizan ide u goste VGSK.
ŠESTO kolo Superlige za odbojkaše, petak: Ribnica - Takovo (19.00), Spartak SU - Radnički (19.00), Mladi radnik - Crvena zvezda (19.00). Subota: Niš - Vojvodina (17.00), Jedinstvo SP - Karađorđe (19.00), VGSK - Partizan (19.00).
TABELA: Partizan 5 pobeda, C. zvezda 5, Radnički 4, Vojvodina 4, Spartak 3, Ml. radnik 3, Takovo 2, VGSK 2, Karađorđe 1, Jedinstvo SP 1, Niš 0, Ribnica 0.
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