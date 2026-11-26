SANDRA Kolaković je 20 godina čekala da ponovo preuzme kormilo ženskerukometne reprezentacije Srbije. Debi na klupi, 2006. na Evropskomprvenstvu u Švedskoj ne pamti po lepom, ali se zato nada da će drugi putisklesati snažan tim. Zasukala je rukave, sa mnogo entuzijazma radi sadevojkama, nada se da će svi imati strpljenja u stvaranju nove selekcije, jer uspeh ne dolazi preko noći.