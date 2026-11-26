Žalgiris je doživeo poraz na gostovanju Real Madridu rezultatom 108:93, a nakon utakmice u centru pažnje našao se Sterling Braun. Trener litvanskog tima Tomas Masijulis nije krio nezadovoljstvo njegovom igrom, posebno kada je reč o obavezama u odbrani.

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Nekadašnji košarkaš Partizana nije imao značajniju ulogu u ovom susretu. Na parketu je proveo svega sedam minuta, tokom kojih nije uspeo da se upiše u listu strelaca. Ipak, čini se da je njegova minutaža posledica problema koji traju već neko vreme.

Masijulis je posle utakmice otvoreno govorio o onome što mu smeta u Braunovoj igri, ističući da Amerikanac još uvek nije usvojio sve taktičke zahteve stručnog štaba.

- Pravi greške u odbrani i još uvek postoje stvari koje ne razume. Skoro je decembar, a on i dalje ne razume šta pokušavamo da radimo. Moja je krivica što nisam uspeo da mu to objasnim - poručio je trener Žalgirisa.

Iz njegovih narednih reči moglo se naslutiti da problem nije samo u taktičkoj disciplini, već i u pristupu pojedinih igrača. Strateg ekipe iz Kaunasa naglasio je da je u drugom poluvremenu tražio košarkaše spremne da se bore za svaku loptu i daju maksimum na parketu.

- Tražio sam igrače koji žele da igraju, da se bore i koji su spremni da naprave pet ličnih grešaka. Pokušali smo da se vratimo u utakmicu u drugom poluvremenu, ali Real je uvek imao odgovor. Napravili smo previše nepotrebnih faulova. Možemo da izdvojimo 10 poena koje smo primili nakon faulova koje smo napravili boreći se za loptu. Takve greške ne smeju da se prave protiv ekipe kao što je Real - objasnio je Masijulis.

Braun je tokom dosadašnjeg dela sezone imao nekoliko zapaženih ofanzivnih izdanja, ali njegova igra očigledno još nije na nivou koji se očekuje u Žalgirisu. U pojedinim utakmicama uspevao je da doprinese napadu, dok je u drugim imao znatno skromniji učinak.

Američki bek trenutno prosečno beleži 9,4 poena, 2,9 skokova i 1,3 asistencije po utakmici. Ipak, statistika nije jedino merilo njegovog doprinosa, a poslednje izjave trenera pokazuju da će Braun morati da unapredi svoju igru, naročito u defanzivnim zadacima i ispunjavanju timskih zahteva.