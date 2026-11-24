ZAPOSLENI u američkoj tehnološkoj kompaniji Nevidija emotivno su dočekali povratak njenog direktora Džensena Huanga, koji im se izvinio zbog turbulencija izazvanih njegovim odlaskom iz kompanije, obećavši da će u drugom mandatu biti bolji rukovodilac.

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Na snimcima objavljenim na platformi X vidi se kako Huang juče razgovara sa zaposlenima u sedištu kompanije u Santa Klari, u Kaliforniji, kada mu jedna zaposlena prilazi i dugo ga grli, dok okupljeni aplaudiraju i skandiraju njegovo ime, prenosi Njuzvik.

"Veoma mi je žao što sam vas sve izložio ovome. Napravio sam neke veoma ozbiljne greške i radiću na tome da se vratim", rekao je Huang obraćajući se zaposlenima.

On im je zahvalio na drugoj prilici i obećao da će drugi put biti bolji direktor. Nevidija je 23. novembra saopštila da je Huang vraćen na funkcije predsednika, generalnog direktora i člana upravnog odbora, 11 dana nakon što je objavljeno da podnosi ostavku. Upravni odbor kompanije saopštio je da je odluka doneta jednoglasno, nakon razgovora sa Huangom i konsultacija sa visokim predstavnicima američke vlade.

Huang je napustio funkciju nakon što su se pojavile informacije o njegovim vanbračnim vezama, uključujući navode da je bio u odnosima sa dve zaposlene u kompaniji koje su mu bile direktno podređene, kao i sa jednom klijentkinjom za koju se sumnja da je povezana sa kineskom obaveštajnom službom i pokušajima zaobilaženja američkih trgovinskih sankcija. Njegov odlazak usledio je i nakon izveštaja da je bio meta kineske obaveštajne operacije, zbog čega je upravni odbor pokrenuo istragu.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je lično intervenisao kako bi Huang bio vraćen na čelo kompanije, iako je upravni odbor prethodno saopštio da ne planira njegovo ponovno imenovanje. Kompanija je potvrdila da će istraga o mogućem pokušaju stranog obaveštajnog uticaja na Huanga biti nastavljena. Takođe je formiran poseban odbor upravnog odbora koji će nadgledati rizike povezane sa nacionalnom bezbednošću i kontrolom izvoza, dok je u toku potraga za direktorom za usklađenost poslovanja sa propisima.

Huang se suočava i sa internom istragom u vezi sa svojim ponašanjem, a narednog meseca trebalo bi da se pojavi pred američkim Kongresom na saslušanjima i sednicama odbora. Istražni postupci protiv kompanije vode se i pred regulatornim telima.

Nvidija, jedan od ključnih aktera globalne industrije veštačke inteligencije, zabeležila je snažne oscilacije vrednosti akcija nakon Huangovog odlaska. Prema navodima medija, akcije kompanije porasle su juče za više od 30 odsto, da bi potom ponovo oslabile u trgovanju pre današnjeg otvaranja berze.

(Tanjug)