PIO fond je danas objavio novu informaciju koja je važna za sve penzionere u Srbiji.

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Kako se navodi na njihovom zvaničnom sajtu, prosečan iznos penzije za oktobar 2026. iznosi 56.838 dinara.

Kako su ranije objavili, prosečna penzija za septembar 2026. iznosila je 56.826 dinara, dok je prosečan iznos penzije za avgust 2026. bio 56.813 dinara.

Podsetimo, ministar finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, izjavio je da promene koje su se desile proteklih nedelja neće uticati na najavljeno povećanje plata u javnom sektoru od 1. decembra za osam odsto, kao i penzija za 7,5 odsto.

(Espreso)