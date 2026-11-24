IAKO imaju redovna primanja i stalno zaposlenje, pojedini građani ne uspevaju da dobiju kredit.

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Banke prilikom odlučivanja ne gledaju samo visinu plate, već procenjuju ukupnu zaduženost, kreditnu istoriju i mogućnost buduće otplate.

Odobravanje kredita ne zavisi isključivo od visine mesečne zarade. Čak i građani koji imaju redovna primanja i stabilno zaposlenje mogu dobiti negativan odgovor banke, jer se prilikom procene uzima u obzir više različitih faktora.

Prema istraživanju Kamatice, jedan od najčešćih razloga za odbijanje zahteva jeste nedovoljna kreditna sposobnost.

Ukoliko klijent već otplaćuje jedan ili više kredita, koristi kreditne kartice ili dozvoljeni minus, banka može proceniti da bi novo zaduženje predstavljalo preveliko finansijsko opterećenje.

Važnu ulogu ima i Kreditni biro, u kojem se nalaze podaci o postojećim i ranijim zaduženjima, kao i o urednosti njihovog izmirivanja. Kašnjenje u otplati rata, neizmirene obaveze i druga evidentirana dugovanja mogu negativno uticati na procenu banke.

Međutim, ni uredna kreditna istorija ne garantuje da će zahtev biti prihvaćen. Banke procenjuju i stabilnost prihoda, vrstu zaposlenja, dužinu radnog odnosa, kao i druge okolnosti koje mogu uticati na sposobnost klijenta da redovno izmiruje obaveze.

Prema objašnjenju Narodne banke Srbije, svaka banka samostalno uređuje kriterijume i principe za odobravanje kredita, u skladu sa propisima i sopstvenom poslovnom politikom. To znači da isti klijent može dobiti različit odgovor u dve banke, jer se njihove procene rizika i uslovi kreditiranja mogu razlikovati.

Zanimljivo je i da banka može tražiti dodatnu dokumentaciju kako bi stekla potpuniju sliku o prihodima, rashodima i finansijskim obavezama potencijalnog korisnika kredita.

Građani kojima je zahtev odbijen na osnovu podataka iz Kreditnog biroa imaju pravo da o tim podacima budu odmah i pisanim putem obavešteni, bez naknade.

Zbog toga je pre podnošenja zahteva za kredit preporučljivo proveriti sopstveni izveštaj Kreditnog biroa, sagledati postojeća zaduženja i realno proceniti mogućnosti otplate. Redovna plata jeste važan uslov, ali nije i jedini kriterijum na osnovu kojeg banka donosi konačnu odluku.

(Kamatica)