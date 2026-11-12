PRIVEDENO VIŠE OD 60 OSOBA: Zabeleženo 919 incidenata tokom štrajka u Španiji

VIŠE od 60 osoba je privedeno, a 919 incidenata zabeleženo je širom Španije tokom generalnog štrajka organizovanog u sredu zbog zahteva za većim platama i pristupačnijim stanovanjem, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

Tokom štrajka je došlo do sukoba demonstranata i policije na više lokacija, a u Barseloni i Madridu zabeleženi su vandalizam i intervencije policijskih snaga, preneo je RTVE.

U Barseloni je nakon završetka demonstracija grupa maskiranih mladića razbijala izloge prodavnica, bacala petarde na katalonsku policiju i palila kontejnere za smeće. Uhapšeno je 18 osoba. Predsednik katalonske vlade Salvador Ilja osudio je nasilje, ističući da ono ne predstavlja građane koji su mirno protestovali, i poručio da će počinioci odgovarati.

U Madridu je policija intervenisala na Gran Viji, između Kaljaoa i Plasa Espanje, gde su demonstranti zapalili kontejnere i razbili izloge. Policajci su upotrebili gumene metke i biber sprej, a dve osobe su uhapšene, prenela je agencija EFE. U sukobima na ulazu u logistički centar Merkamadrid najmanje 13 osoba je zbrinuto nakon što je policija upotrebila biber sprej. Uprkos jakoj kiši, desetine hiljada ljudi učestvovale su u demonstracijama širom zemlje. Prema podacima Vladine delegacije, u Madridu se okupilo 120.000 ljudi, dok je u Barseloni, prema podacima gradske policije, protestovalo 55.000 građana. U Valensiji je marširalo 40.000 ljudi, a skupovi su održani i u drugim gradovima. Demonstranti su uzvikivali parole protiv stanodavaca, investicionih fondova i kompanija za nekretnine, tražeći smanjenje kirija i uklanjanje velikih investicionih fondova sa tržišta.

Protesti su organizovani na poziv sindikata CCOO i UGT, Sindikata stanara i drugih radničkih i društvenih organizacija. Generalni sekretar CCOO Unai Sordo je ocenio da je štrajk bio uspešan, posebno u industriji, logistici i transportu, dok je generalni sekretar UGT-a Pepe Alvarez rekao da je odziv bio veći od očekivanog.

(Tanjug)