Ekonomija

Lažna dojava o bombi: Uzbuna na letu Beograd-Bukurešt

Gorana Novaković

05. 11. 2026. u 15:57

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NADLEŽNIM službama Aerodroma Bukurešt danas je tokom realizacije leta JU102 na relaciji Beograd - Bukurešt, stigla dojava o bombi, a avion jebezbedno sleteo na aerodrom. Kako je ubrzo saopštila nacionalana kompanija, uzbuna je bila neosnovana.

Лажна дојава о бомби: Узбуна на лету Београд-Букурешт

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

- Nakon izvršenih provera, bezbednosna pretnja ocenjena je kao neosnovana, nakon čega je vazduhoplov vraćen u redovan operativni režim - navedeno je u saopštenju Er Srbije.

Kako je navedeno, postupanje su, po sletanju aviona, preuzele nadležne rumunske službe, koje su sprovele procedure u skladu sa važećim bezbednosnim protokolima.

Najmanje 18 letova širom Evrope bilo je pogođeno dojavama o bombi tokom jučerašnjeg dana. Prijavljene pretnje dovele su do preusmeravanja aviona i vanrednih sletanja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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