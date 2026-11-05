STANJE NA KRIPTO BERZI: Bitkoin porastao za 1,31 odsto na 70.830 evra, itirijum za 2,69 odsto na 2.120 evra
VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.15 časova na najvećem svetskom tržištu kriptovaluta Bajnens porasla za 1,31 odsto na 70.830,36 evra.
Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 31,71 milijardu evra, što je viša vrednost u odnosu na juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 50 u kategoriji "neutralno", bolje u odnosu na jučerašnjih 34 u kategoriji "strah".
Vrednost itirijuma (ETH) porasla je danas za 2,69 odsto na 2.120,46 evra, a bajnens koina (BNB) za 1,16 odsto na 632,19 evra. Kriptovaluta solana (SOL) porasla je 2,42 odsto na 84,92 evra, a avalanš (AVAX) 0,21 odsto na 7,74 evra.
Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, pala je za 3,16 odsto na 1,01 evro. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.
Najveći rast trenutno beleže kriptovalute APPB, FOGO i SOXSB.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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