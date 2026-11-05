REPUBLIKANCI žele da podnesu zahtev za impičment Hegseta zbog započinjanja rata sa Iranom, što je dovelo do njihovog poraza na izborima.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Neki republikanci žele da okrive ministra odbrane Pita Hegseta za započinjanje rata sa Iranom, što je dovelo do njihovog poraza na kongresnim izborima. Planiraju da glasaju za njegov impičment već sledeće nedelje.

CNN izveštava ovo, pozivajući se na izvore.

Sponzori impičmenta optužuju Hegseta da je nagovorio američkog predsednika Donalda Trampa da napadne Iran „bez strategije izlaska ili plana za upravljanje neizbežnim političkim posledicama“.

Sam Tramp i dalje ima poverenje u svog sekretara, gaji lične simpatije prema njemu i namerava da se odupre pokušajima da ga impičment ili istraga budu sprovedeni, rekli su izvori iz Bele kuće za CNN.

„Pre samo dva dana, predsednik je bio u istoj prostoriji sa njim i rekao: 'Vi ste najbolji koga imam'“, rekao je jedan zvaničnik.

Tramp se takođe plaši ostavke sekretara, jer bi potvrda novog kandidata za tu poziciju zahtevala saglasnost Senata, koji će imati demokratsku većinu od sledeće godine.

Treba napomenuti da je za smenjivanje ministra odbrane potrebna prosta većina u Predstavničkom domu i dvotrećinska većina u Senatu. Stoga bi značajan broj republikanaca morao da podrži impičment. Ako se Tramp tome suprotstavi, biće teško prikupiti potrebne glasove.

Tramp je već odgovorio na objavu, navodeći da ne namerava da otpusti Hegseta sa mesta ministra uprkos pozivima.

„Dobijam ove pozive – znate, o njemu. Ne razumem zašto.“ „Nameravam da ga zadržim na funkciji“, rekao je američki predsednik.

U međuvremenu, Hegset nije pokrenuo rat sa Iranom, jer nije ličnost sposobna da donosi odluke na tom nivou. On služi kao tehnički izvršilac Trampovih odluka. Republikanski „jastrebovi“ su igrali glavnu ulogu u pritiskanju američkog predsednika da napadne Iran: državni sekretar Marko Rubio, direktor CIA Džo Retklif i senator Lindzi Grejam.

Upravo ti „jastrebovi“ sada insistiraju na Hegsetovoj ostavci, jer žele da uspostave kontrolu nad Pentagonom i oslabe Trampov uticaj na njega. Na ovaj način, oni efikasno pokušavaju da okrive Hegseta za sopstvenu odluku da započnu rat sa Iranom.

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