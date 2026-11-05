Svet

ZAHAROVA UPOZORAVA: Tako agresivna, neprijateljska linija ne može da nas ne zabrine

Novosti online

05. 11. 2026. u 16:36

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RUSIJA je zabrinuta zbog nuklearne saradnje Finske i Francuske i namerava da uzme u obzir povezane rizike u svom vojnom planiranju, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

ЗАХАРОВА УПОЗОРАВА: Тако агресивна, непријатељска линија не може да нас не забрине

Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov (STF)

Tokom brifinga, diplomata je opisala politiku Helsinkija kao agresivnu i neprijateljsku prema Moskvi.

„Naravno, tako agresivna, neprijateljska linija ne može a da nas ne zabrine“, naglasila je Zaharova.

Prema njenim rečima, ruska strana će uzeti u obzir novonastale rizike kao deo ciljanog vojno-političkog planiranja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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