ZAHAROVA UPOZORAVA: Tako agresivna, neprijateljska linija ne može da nas ne zabrine

RUSIJA je zabrinuta zbog nuklearne saradnje Finske i Francuske i namerava da uzme u obzir povezane rizike u svom vojnom planiranju, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov (STF)

Tokom brifinga, diplomata je opisala politiku Helsinkija kao agresivnu i neprijateljsku prema Moskvi.

„Naravno, tako agresivna, neprijateljska linija ne može a da nas ne zabrine“, naglasila je Zaharova.

Prema njenim rečima, ruska strana će uzeti u obzir novonastale rizike kao deo ciljanog vojno-političkog planiranja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.