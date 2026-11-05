Frenks se raduje debiju pred Grobarima: Najbolji su u Evropi, jedva čekam...

Novajlija u taboru crno-belih spreman za Makabi.

Credit: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Došao je Robert Frenks (29) pre dve nedelje u Partizan iz Kine, ali sa etiketom velikog pojačanja, pre svega, zato što je sjajan šuter. Ono što je ekipi Đoana Penjaroje dosad nedostajalo trebao bi da nadoknadi upravo američki košarkaš, koji je već odigrao dva meča i to oba u Evroligi, na gostovanjima protiv Asvela i Žalgirisa.

Nagovestio je iskusni krilni centar kvalitet i da i te kako može da pomogne crno-belima, a sada će imati priliku da debituje i pred domaćim navijačima. U okviru 10. kola sutre uveče u Arenu stiže Makabi iz Tel Aviva (20.45, Arena premijum 2), a pobeda je imperativ za "parni valjak".

- Čuo sam mnoge priče o Partizanovoj publici, video sam i mnogo toga na društvenim mrežama, tako da sam baš uzbuđen. Mislim da su naši navijači najbolji u Evroligi, tako da ću dati sve od sebe da se pokažem pred njima. svako ko voli košarku i nadmetanje trebalo da uživa u takvoj atmosferi - rekao je Frenks.

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Momak iz Sijetla ne krije da mu period adaptacije i navikavanja na novu zemlju, grad, jezik i klub ide jako dobro.

- Brzo i lako se prilagođavam. Saigrači i treneri čine sve da bude tako i stvarno mi je sjajno za sada. Najteže je kada usred sezone dođeš u novo okruženje, u kojem su ostali već uigrani. Treba da upoznam sistem, da razumem šta stručni štab želi. To je izazov koji moram da savladam - objasnio je Frenks, a potom nastavio:

- Za mene je bitno da izađem na teren, da se borim i budem potpuno koncentrisan na odbranu. Mislim da je to veoma bitno, jer ovo je timski sport. Na meni je da uradim svoj deo posla. Visok je nivo igre u Evroligi, a konkurencija žestoka, to je jasno. Volim da se nadmećem, tako da se radujem svemu tome.

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Na kraju se iskusni as osvrnuo na Makabi i šta bi trebalo crno-beli da urade da bi došli do novog trijumfa.

- Moramo da šutiramo sa više samopouzdanja, pogotovo kada smo slobodni. Dolazi nam tim koji još pokušava da pronađe svoju igru. Imaju kvalitetne igrače i traže pobedu, pa će doći da igraju čvrsto i sa željom da pobede. Moramo adekvatno da odgovorimo na to - poručio je Frenks.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.