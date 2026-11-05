ZAVRŠAVAMO U SKLADU SA ŽALJAMA NARUČIOCA: Rusija nastavlja realizaciju projekta „Pakš 2“ u Mađarskoj u skladu sa planom
RUSIJA nastavlja realizaciju projekta nuklearne elektrane „Pakš 2“ u Mađarskoj u skladu sa utvrđenim rasporedom i željama naručioca, a rukovodstvo „Rosatoma“ otvoreno je za konkretan dijalog sa mađarskim partnerima, rekao je za Sputnjik ruski ambasador u Budimpešti Evgenije Stanislavov.
-Izgradnja se odvija u skladu sa usaglašenim rasporedom, željama naručioca i pod kontrolom Mađarske državne službe za atomsku energiju, istakao je Stanislavov.
Prema njegovim rečima, ruska strana, koju predstavlja rukovodstvo „Rosatoma“, i dalje je otvorena za konkretan dijalog sa mađarskim partnerima i smatra da je takav dijalog pravovremen i svrsishodan, dok se saradnja na radnom nivou nastavlja.
Ambasador je saopštio da je, prema podacima mađarske kompanije naručioca, na gradilištu petog energetskog bloka završeno 70 odsto radova na izgradnji temeljne ploče, dok je potpuno betoniranje planirano za kraj novembra.
Na gradilištu šestog energetskog bloka u potpunosti je završeno iskopavanje zemljišta i postavljeni su sistemi za geotehnički monitoring.
sputnikportal.rs
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