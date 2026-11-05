TRAMP NE DA HEGSETA: Mislim da radi veoma dobar posao
Američki predsednik Donald Tramp nema planove da otpusti ministra rata Pita Hegseta, rekavši da veruje da on radi dobar posao.
„Ne, mislim da on radi veoma dobar posao“, citira TASS reči šefa Bele kuće.
Tramp je ranije priznao da je sukob sa Iranom uticao na poraz republikanaca na izborima.
Neki republikanci žele da okrive ministra odbrane Pita Hegseta za započinjanje rata sa Iranom, što je dovelo do njihovog poraza na kongresnim izborima. Planiraju da glasaju za njegov impičment već sledeće nedelje.
CNN izveštava ovo, pozivajući se na izvore.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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