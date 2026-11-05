Praksa Narodne banke: Poziv studentima

NARODNA banka Srbije objavila je poziv za obavljanje prakse studentima četvrte i pete godine akademskih studija u Srbiji, odnosno treće, četvrte i pete godine na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva ili na Visokoj školi za informacione i komunikacione tehnologije.

Foto: Z. Jovanović

NBS je saopštila da tradicionalno organizuje praksu kako bi studentima približila rad centralne banke kao institucije od čijeg poslovanja zavisi stabilnost finansijskog sistema i kako bi ih upoznala s raznovrsnim funkcijama koje obavlja.

Pored toga, studenti će imati priliku da u praksi primene teorijska znanja i steknu poslovno iskustvo u oblasti centralnog bankarstva.

Narodna banka Srbije će na devetomesečnu praksu primiti do 40 studenata četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama akreditovanim od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a koji će završetkom studija ostvariti 240 ili 300 ESPB bodova, odnosno treće, četvrte ili pete godine strukovnih studija za informacione tehnologije na kojima će ostvariti 180 ESPB bodova, odnosno 240 ili 300 ESPB bodova.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.