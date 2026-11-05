TEMPERATURA ĆE IĆI I DO 20 STEPENI: Topla vazdušna masa stiže u Srbiju, evo i kada
NAKON perioda sa kišom, na planinama sa snegom, pred nama su suvi dani.
Do kraja sedmice jutra će biti hladna i maglovita, ponegde i sa maglom, a u većini predela očekuje se i slab mraz.
Tokom dana biće suvo i prohladno, uz temperature od 8 do 14 stepeni.
Sledeće sedmice Srbija će biti pod uticajem sa Atlkantika i Mediterana, pa se očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom.
U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Oko 12-13. novembra, izraženo južno visinsko strujanje u sklopu ciklona usloviće na jeda dan priliv veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, uz temperature i do 20 stepeni.
Oko 15. novembra sledi pad temperature vazduhja i vreme će ponovo biti nalik pravom jesenjem.
(Telegraf.rs)
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