Društvo

TEMPERATURA ĆE IĆI I DO 20 STEPENI: Topla vazdušna masa stiže u Srbiju, evo i kada

В.Н.

05. 11. 2026. u 11:48

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NAKON perioda sa kišom, na planinama sa snegom, pred nama su suvi dani.

ТЕМПЕРАТУРА ЋЕ ИЋИ И ДО 20 СТЕПЕНИ: Топла ваздушна маса стиже у Србију, ево и када

Foto: Printskrin Jutjub/Niš TV

Do kraja sedmice jutra će biti hladna i maglovita, ponegde i sa maglom, a u većini predela očekuje se i slab mraz.

Tokom dana biće suvo i prohladno, uz temperature od 8 do 14 stepeni.

Sledeće sedmice Srbija će biti pod uticajem sa Atlkantika i Mediterana, pa se očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom.

U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Oko 12-13. novembra, izraženo južno visinsko strujanje u sklopu ciklona usloviće na jeda dan priliv veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, uz temperature i do 20 stepeni.

Oko 15. novembra sledi pad temperature vazduhja i vreme će ponovo biti nalik pravom jesenjem.

(Telegraf.rs)

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