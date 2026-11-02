NEZAPOSLENOST U AUSTRIJI PONOVO RASTE: Dugoročno nezaposleni u sve težem položaju

NEZAPOSLENOST u Austriji nastavila je da raste u oktobru, a broj registrovanih nezaposlenih i osoba uključenih u programe obuke približio se 390.000.

Foto: Audtakorn Sutarmjam / Panthermedia / Profimedia

Najnoviji podaci Zavoda za zapošljavanje Austrije (AMS) pokazuju da ekonomski oporavak još nije dovoljno snažan da poboljša stanje na tržištu rada.

Stopa registrovane nezaposlenosti dostigla je 7,3 odsto, što je za 0,1 procentni poen više nego u oktobru prošle godine.

Prema podacima AMS-a, u Austriji je tokom oktobra bilo registrovano 314.499 nezaposlenih, što predstavlja povećanje od 1,3 odsto na godišnjem nivou.

Kada se ovom broju dodaju i osobe koje pohađaju programe obuke, ukupan broj dostiže 389.941, odnosno 0,5 odsto više nego godinu dana ranije.

Nezaposlenost među ženama raste, kod muškaraca zabeležen pad

Podaci pokazuju da se situacija na austrijskom tržištu rada razlikuje u zavisnosti od pola i privrednog sektora.

Stopa nezaposlenosti među ženama porasla je za 0,3 procentna poena i dostigla 7,5 odsto, dok je kod muškaraca zabeležen blagi pad od 0,1 procentni poen, na 7,2 odsto.

Rast nezaposlenosti posebno je izražen u delatnostima sa većim udelom zaposlenih žena, među kojima su maloprodaja i zdravstvo.

Istovremeno, u sektorima u kojima tradicionalno radi veći broj muškaraca zabeleženo je smanjenje nezaposlenosti, navodi AMS.

Dugoročno nezaposleni u sve težem položaju

Posebnu zabrinutost izaziva nastavak rasta broja dugoročno nezaposlenih osoba.

Prema izveštaju austrijskog Zavoda za zapošljavanje, ova grupa radnika još ne oseća pozitivne efekte ekonomskog oporavka.

Dugotrajna nezaposlenost predstavlja jedan od najvećih izazova za tržište rada, jer osobe koje duže vreme ne uspevaju da pronađu posao mogu imati dodatne poteškoće pri ponovnom zapošljavanju.

Podaci ukazuju da poboljšanje pojedinih ekonomskih pokazatelja još nije dovelo do značajnijeg smanjenja broja ljudi koji traže posao.

Ekonomski oporavak još nije dovoljan

Članica Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Austrije Petra Draksl upozorila je da privredni oporavak još ne daje očekivane rezultate kada je reč o zapošljavanju.

- Ekonomski oporavak u Austriji još uvek nije dovoljno snažan da bi doveo do smanjenja nezaposlenosti - navela je članica Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Austrije Petra Draksl.

Najnoviji podaci pokazuju da austrijsko tržište rada i dalje prolazi kroz izazovan period, posebno za žene zaposlene u pojedinim uslužnim delatnostima i osobe koje duže vreme traže posao.

Iako se u pojedinim sektorima beleži smanjenje nezaposlenosti, ukupan broj ljudi bez posla i onih uključenih u programe obuke ostaje visok.

(Bizportal)

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