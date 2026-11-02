11. NOVEMBAR - DRŽAVNI PRAZNIK KOJI SE PRAZNUJE NERADNO: Među onima koji rade neki dobijaju mnogo veću dnevnicu

DAN primirja u Prvom svetskom ratu, koji se u Srbiji obeležava 11. novembra, ove godine pada u sredu i predstavlja državni praznik koji se praznuje neradno. Ipak, oni koji tog dana budu morali da rade imaju pravo na uvećanu zaradu od najmanje 110 odsto, dok Zakon o radu predviđa i dodatke za noćni i prekovremeni rad.

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To znači da zaposleni koji rade na Dan primirja, pored redovne zarade, ostvaruju pravo i na dodatak od najmanje 110 odsto osnovice za sate provedene na poslu. Drugim rečima, za te sate pripada im ukupno najmanje 210 odsto osnovne zarade.

Koliko se plaća rad na Dan primirja?

Prema članu 108 Zakona o radu, zaposleni koji radi na dan državnog praznika koji se obeležava neradno ima pravo na uvećanu zaradu, koja ne može biti manja od 110 odsto osnovice.

Poslodavac je, dakle, u obavezi da zaposlenom isplati redovnu zaradu za odrađene sate, uz zakonom propisani dodatak.

Na primer, ukoliko osnovna satnica iznosi 500 dinara, zaposleni za svaki sat rada tokom praznika treba da dobije najmanje 1.050 dinara, pod uslovom da ne postoje drugi osnovi za uvećanje zarade.

Važno je napomenuti da je reč o zakonskom minimumu, dok kolektivni ugovor, pravilnik o radu ili ugovor o radu mogu predvideti i veći procenat uvećanja.

Poslodavac ne može da uskrati uvećanu zaradu

Zakonske odredbe jasno propisuju obavezu poslodavca da zaposlenima koji rade tokom neradnog praznika isplati odgovarajuće uvećanje zarade.

Čak i kada priroda posla zahteva da firma nastavi sa radom tokom državnog praznika, to ne znači da poslodavac može da izbegne ovu obavezu.

Pravo na praznično uvećanje zarade imaju i zaposleni u delatnostima koje podrazumevaju neprekidan rad, poput zdravstva, saobraćaja i pojedinih uslužnih delatnosti.

Koliko se dodatno plaćaju noćni i prekovremeni rad?

Osim rada na državni praznik, Zakon o radu predviđa i druge osnove za uvećanje zarade.

Prema članu 108, propisani su sledeći minimalni dodaci:

Rad na neradni državni ili verski praznik: najmanje 110 odsto od osnovice.

najmanje 110 odsto od osnovice. Noćni rad: najmanje 26 odsto od osnovice, ukoliko već nije uračunat prilikom utvrđivanja osnovne zarade.

najmanje 26 odsto od osnovice, ukoliko već nije uračunat prilikom utvrđivanja osnovne zarade. Prekovremeni rad: najmanje 26 odsto od osnovice.

najmanje 26 odsto od osnovice. Minuli rad: najmanje 0,4 odsto za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca.

Posebno je važno što se dodaci sabiraju kada zaposleni istovremeno ostvaruje pravo na uvećanje zarade po više osnova.

Tako radnik koji na državni praznik radi prekovremeno ima pravo na dodatak i za praznični i za prekovremeni rad.

Osnovicu za obračun svih navedenih uvećanja čini osnovna zarada, utvrđena u skladu sa zakonom, opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu.

(Kamatica)

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