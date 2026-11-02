VAŽNA ODLUKA ZA KLIJENTE ALTA BANKE OČEKUJE SE DANAS: Evo kada počinje isplata novca i ko ima pravo na 50.000 evra

PRIVREDNI sud u Beogradu danas bi trebalo da donese rešenje o otvaranju stečaja nad ALTA bankom, nakon čega će Agencija za osiguranje depozita preuzeti ulogu stečajnog upravnika i pokrenuti postupak isplate osiguranih depozita, saopšteno je iz Agencije za Radio Beograd.

Foto: Tanjug/K1Info/Vladimir Ristić

Rok za početak isplate iznosi sedam radnih dana od formalnog otvaranja stečaja, a ne od dana oduzimanja dozvole za rad banci.

Ko ima pravo na isplatu do 50.000 evra

Osiguranjem depozita obuhvaćeni su građani, kao i mikro, mala i srednja pravna lica, do iznosa od 50.000 evra po deponentu u banci, bez obzira na broj računa i valutu sredstava.

Isplata će se obavljati preko druge banke, čije će ime biti naknadno objavljeno. Dinarski depoziti isplaćivaće se u dinarima, a devizni u evrima.

Klijenti će dobiti i uputstva za prijavljivanje potraživanja koja nisu pokrivena osiguranjem.

Detalji će biti dostupni na sajtu Agencije, iz koje poručuju da Fond za osiguranje depozita raspolaže dovoljnim sredstvima za isplatu svih osiguranih iznosa.

Od oduzimanja dozvole do isplate

NBS je 30. oktobra, nakon kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, oduzela dozvolu za rad ALTA banci radi zaštite deponenata i drugih poverilaca.

Sledeći korak je sudsko rešenje o otvaranju stečaja, koje se očekuje u ponedeljak. Tek od podnošenja sudskog rešenja o otvaranju stečaja počinje da teče rok za početak isplate osiguranih depozita.

Udruženje banaka Srbije saopštilo je da je bankarski sektor siguran, likvidan i dobro kapitalizovan i da ovaj slučaj neće uticati na poslovanje ostalih banaka.

(Blic)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.