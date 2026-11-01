Ekonomija

FRANCUSKA: Pokrenuta istraga o pokušaju ubistva nakon napada na policiju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2026. u 22:53

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FRANCUSKE vlasti pokrenule su istragu o pokušaju ubistva nakon što su tokom protesta ovog vikenda u Parizu na bezbednosne snage bačene benzinske bombe, saopštilo je danas tužilaštvo.

ФРАНЦУСКА: Покренута истрага о покушају убиства након напада на полицију

Foto: AP / Tanjug / Emma Da Silva (STR)

-Eksplozivne naprave bačene su na 15 žandarma, kao i na policajce, navelo je tužilaštvo, dodajući da je pokrenuta istraga zbog “pokušaja ubistva lica koja vrše javna ovlašćenja”.

Kako se navodi, u toku je procena stanja povređenih, a među njima ima i onih koji su zadobili opekotine drugog stepena.

Tužilaštvo je saopštilo da u ovoj fazi istrage niko nije uhapšen, dodajući da istražitelji rade na identifikaciji odgovornih, prenosi Frans24.

U subotu uveče je došlo do sukoba u Parizu i još nekim gradovima, nakon što su stotine hiljada ljudi učestvovale u protestima protiv naglog rasta troškova života, treći vikend zaredom.

Pariska policijska prefektura saopštila je da je nekoliko stotina izgrednika napalo bezbednosne snage projektilima, uključujući i Molotovljeve koktele.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez osudio je neobično visok nivo nasilja koji su pokazali pojedini izgrednici.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je tokom protesta u Francuskoj, koji su održani za vikend, uhapšeno više od 770 ljudi.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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