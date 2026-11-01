FRANCUSKA: Pokrenuta istraga o pokušaju ubistva nakon napada na policiju
FRANCUSKE vlasti pokrenule su istragu o pokušaju ubistva nakon što su tokom protesta ovog vikenda u Parizu na bezbednosne snage bačene benzinske bombe, saopštilo je danas tužilaštvo.
-Eksplozivne naprave bačene su na 15 žandarma, kao i na policajce, navelo je tužilaštvo, dodajući da je pokrenuta istraga zbog “pokušaja ubistva lica koja vrše javna ovlašćenja”.
Kako se navodi, u toku je procena stanja povređenih, a među njima ima i onih koji su zadobili opekotine drugog stepena.
Tužilaštvo je saopštilo da u ovoj fazi istrage niko nije uhapšen, dodajući da istražitelji rade na identifikaciji odgovornih, prenosi Frans24.
U subotu uveče je došlo do sukoba u Parizu i još nekim gradovima, nakon što su stotine hiljada ljudi učestvovale u protestima protiv naglog rasta troškova života, treći vikend zaredom.
Pariska policijska prefektura saopštila je da je nekoliko stotina izgrednika napalo bezbednosne snage projektilima, uključujući i Molotovljeve koktele.
Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez osudio je neobično visok nivo nasilja koji su pokazali pojedini izgrednici.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je tokom protesta u Francuskoj, koji su održani za vikend, uhapšeno više od 770 ljudi.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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