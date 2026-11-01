Poljoprivreda

VISOKI PRINOSI: Da li se zaista mora ulagati u kvalitet zemljišta?

K. Despotović

01. 11. 2026. u 20:34

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VISOKI prinosi ne mogu se očekivati bez ulaganja u zemljište i očuvanja njegovog kvaliteta.

ВИСОКИ ПРИНОСИ: Да ли се заиста мора улагати у квалитет земљишта?

Foto: Volodymyr Tverdokhlib / Alamy / Profimedia

Prof. dr Vera Raičević iz kompanije Biofor System upozorava da od zemljišta tražimo da iz sezone u sezonu obezbeđuje uslove za razvoj biljaka, dok često zanemarujemo osobine od kojih proizvodnja direktno zavisi. Njena poruka je jasna: priprema za stabilan prinos podrazumeva brigu o zemljištu i njegovom živom delu.

Da li bez popravke i očuvanja kvaliteta zemljišta možemo očekivati visoke prinose?

Prema rečima prof. dr Vere Raičević, takva očekivanja nisu realna ako izostaje ulaganje u ono što biljkama omogućava da klijaju, rastu i razvijaju se.

Na to ukazuje profesorka u penziji sa Katedre za ekološku mikrobiologiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, suosnivačica kompanije Biofor System i stručnjakinja za istraživanje i razvoj.

- Zaista nije realno da očekujemo od zemljišta da stalno rađa, da stvara uslove da se biljka dobro razvija, a da ne ulažemo u zemljište, da ne ulažemo u kvalitet zemljišta, da ne ulažemo u one osobine zemljišta od kojih direktno zavisi rast biljaka.

Briga o zemljištu je deo pripreme za naredni rod

Raičević naglašava da na očuvanju i popravci kvaliteta zemljišta treba raditi već sada. Cilj je da ono bude spremno da podrži klijanje i rast biljaka, a zatim i formiranje stabilnog prinosa.

Ulaganje u zemljište zato treba posmatrati kao sastavni deo proizvodnje. Njegove osobine neposredno utiču na uslove u kojima se usev razvija, pa se njihovo zanemarivanje ne može odvojiti od očekivanja koja proizvođači imaju od naredne sezone.

Živi deo zemljišta ima važnu ulogu

Posebnu pažnju sagovornica posvećuje očuvanju živog dela zemljišta. Biološke karakteristike, kako ističe, važan su deo njegovog kvaliteta i oslonac dugoročne poljoprivredne proizvodnje.

- Sigurno da kvalitet zemljišta sa biološkim karakteristikama zemljišta predstavlja stub održive poljoprivredne proizvodnje.

Poruka proizvođačima je da put do stabilnog prinosa počinje brigom o zemljištu. Da bi ono moglo da podrži novu proizvodnju, potrebno je čuvati i popravljati njegove osobine, uključujući i živi svet u njemu.

(Agromedia)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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