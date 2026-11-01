OVE ZEMLJE OČEKUJE EKONOMSKI BUM: Malo ko bi ih stavio na vrh liste

PREMA prognozama MMF-a, tri zemlje Bliskog istoka mogle bi da zabeleže rast BDP-a veći od 17 odsto, dok će se najveće evropske ekonomije suočiti sa znatno sporijim rastom. Italiji se predviđa svega 0,6 odsto, a Nemačkoj 1,1 odsto.

Foto: Profimedija/Panthermedia/GRAZVYDAS

Irak, Katar i Kuvajt mogli bi da budu najbrže rastuće ekonomije sveta u 2027. godini, sa prognoziranim rastom bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 19, 18,8 i 17,1 odsto. Njihov očekivani oporavak povezan je sa postepenim obnavljanjem proizvodnje i izvoza energenata nakon rata sa Iranom, ali i sa pretpostavkom da će se pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz vratiti na nivoe približne onima pre sukoba, piše Visual Capitalist, a prenosi Bizlife.

Prema oktobarskim projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koje je analizirao Visual Capitalist, svetska ekonomija trebalo bi da poraste za 3,4 odsto u 2027. godini. Ipak, razlike među državama biće velike: dok pojedine ekonomije očekuje snažan oporavak, druge će se boriti sa stagnacijom ili padom privredne aktivnosti.

Bliski istok predvodi svetski rast

Na vrhu liste 20 ekonomija sa najvišim prognoziranim stopama rasta nalaze se tri zemlje Bliskog istoka. Međutim, visoke projekcije treba posmatrati u kontekstu očekivanog oporavka nakon velikih ekonomskih gubitaka u 2026. godini. Iraku se za 2026. predviđa pad BDP-a od 16 odsto, Kataru 15,6, a Kuvajtu 16,7 odsto. Ako se očekivanja ostvare, naredna godina donela bi snažan preokret, pre svega zahvaljujući normalizaciji izvoza nafte i gasa.

MMF u svojim projekcijama pretpostavlja da će se pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz postepeno obnavljati od marta 2027. godine i da će se do oktobra približiti stanju pre rata. Ostvarenje prognoza zato u velikoj meri zavisi od razvoja geopolitičke situacije i stabilizacije energetskih tokova.

Na četvrtom mestu nalazi se Gvajana, sa očekivanim rastom od 16,8 odsto. Ova južnoamerička zemlja nastavlja snažnu ekspanziju zahvaljujući rastu proizvodnje nafte na morskim nalazištima.

U Africi se posebno izdvajaju Sudan, sa prognoziranim rastom od 15 odsto, Uganda sa 9,9 odsto, Etiopija sa 7,8 i Gvineja sa istom stopom. Saudijskoj Arabiji predviđa se rast od 7,9 odsto, a Ujedinjenim Arapskim Emiratima 7,7 odsto. Azijske ekonomije takođe ostaju među najbrže rastućima. Vijetnam bi trebalo da zabeleži rast od 7,5 odsto, dok se Indiji predviđa sedam odsto, uz podršku proizvodnog izvoza i domaće potrošnje.

Najveće evropske ekonomije usporavaju

Dok se pojedine zemlje pripremaju za snažan oporavak, deo razvijenih ekonomija suočava se sa znatno skromnijim izgledima. Među 20 ekonomija sa najsporijim očekivanim rastom nalaze se i pet članica Grupe sedam najrazvijenijih privreda sveta (G7): Italija, Francuska, Japan, Nemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Italiji se u 2027. predviđa rast od svega 0,6 odsto, Francuskoj i Japanu po 0,7 odsto, Nemačkoj 1,1, a Velikoj Britaniji 1,2 odsto.

Evropsku privredu opterećuju visoki troškovi energije, koji pritiskaju potrošnju i industrijsku aktivnost. Dodatni izazov predstavlja sve snažnija konkurencija kineskih proizvođača, koja bi, prema procenama, mogla da usporava rast Evropske unije i tokom 2028. godine. Evropske kompanije suočavaju se sa pritiskom kineskih konkurenata i na domaćem tržištu i na izvoznim destinacijama.

Prema projekcijama MMF-a, privreda evrozone trebalo bi da poraste za 1,2 odsto u 2027. godini, dok se Sjedinjenim Američkim Državama predviđa rast od 2,3 odsto.

Slabiji ekonomski izgledi dolaze u trenutku kada evropske vlade moraju da izdvajaju više novca za odbranu i infrastrukturu, što dodatno opterećuje javne finansije.

Samo tri ekonomije očekuju pad

Prema projekcijama MMF-a, samo tri ekonomije trebalo bi da zabeleže negativan rast u 2027. godini: Bolivija, sa padom BDP-a od 1,5 odsto, Ekvatorijalna Gvineja, sa padom od jedan odsto, i Haiti, sa padom od 0,5 odsto. Jemenu se predviđa stagnacija, odnosno rast od nula odsto.

Ovakva raspodela pokazuje koliko će globalni ekonomski oporavak biti neujednačen. Dok će neke zemlje profitirati od obnove energetskog sektora i rasta proizvodnje, druge će ostati pod pritiskom strukturnih problema, slabije industrijske aktivnosti i ograničenog prostora za državna ulaganja.

Prognoze za 2027. ipak nisu konačan ishod. Posebno na Bliskom istoku, očekivani rast zavisi od toga da li će se ostvariti pretpostavke o normalizaciji pomorskog saobraćaja i energetskog izvoza. Ukoliko se to ne dogodi prema predviđenom rasporedu, razlika između projektovanog i stvarnog rasta mogla bi da bude značajna.

(BIZlife)

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