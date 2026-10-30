ŠOK U AUTO-INDUSTRIJI: Najveći igrač u Evropi pretrpeo gubitak od 5,8 milijardi evra

FOLKSVAGEN, najveći evropski proizvođač automobila, u trećem kvartalu ove godine zabeležio je gubitak od 5,8 milijardi evra.

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Najveći deo odnosi se na otpis vrednosti Poršea i troškove restrukturiranja, a rezultate su pogoršali i slaba prodaja u Kini i američke carine.

Kako je danas saopštio Folksvagen, a prenosi nemački dnevnik, glavni razlog gubitka u periodu od jula do septembra jesu jednokratni troškovi od 7,8 milijardi evra.

Reč je o troškovima koji nisu deo redovnog poslovanja, već su posledica posebnih odluka, pre svega otpisa vrednosti Poršea i troškova reorganizacije koncerna.

Osim toga, kompaniju su opteretili slabo tržište u Kini, sve jača konkurencija i pritisak na cene širom sveta, kao i veći udeo električnih automobila u prodaji, na kojima Folksvagen zarađuje manje nego na benzincima i dizelašima.

Prihodi koncerna u trećem kvartalu smanjeni su za 6,3 odsto, na 75,3 milijarde evra.

Finansijski direktor, Arno Antlic, izjavio je da je u prvih devet meseci operativna marža, bez jednokratnih troškova, iznosila 3,8 odsto.

To znači da je od svakih 100 evra prihoda u osnovnom poslovanju ostalo 3,8 evra dobiti.

- To je premalo da bismo i dalje snažno ulagali u našu budućnost - rekao je Antlic.

Folksvagen je već pokrenuo veliki program štednje kojim će do 2030. godine u celom koncernu ukinuti 50.000 radnih mesta.

Kompanija trenutno pregovara sa sindikatima o novim rezovima, a u pitanju je još 50.000 radnih mesta i četiri fabrike u Nemačkoj.

Najveći pojedinačni udarac u ovom kvartalu bio je otpis vrednosti Poršea, proizvođača sportskih automobila i terenaca u vlasništvu Folksvagena, u iznosu od 6,4 milijarde evra.

Folksvagen je u svojim poslovnim knjigama smanjio procenjenu vrednost Poršea jer od te kompanije sa sedištem u Štutgartu sada očekuje slabije poslovanje u budućnosti.

Ovaj otpis ranije je najavljen.

Porše je i pre godinu dana bio jedan od glavnih razloga kvartalnog gubitka.

Luksuzni brend, koji je nekada donosio najveću zaradu u koncernu, već duže vreme je u krizi.

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Folksvagenu su naštetili i pad poslovanja u Kini, carinska politika Sjedinjenih Američkih Država i promene strategije za električna vozila.

Od jula do septembra kupcima je isporučeno 1,89 miliona vozila, što je 14,3 odsto manje nego godinu dana ranije.

Posebno teško je u Kini, jednom od najvažnijih tržišta za Folksvagen.

Tamo je u trećem kvartalu prodato skoro 406.000 vozila, što je smanjenje od 38,5 odsto.

Od početka godine do kraja septembra sve marke koncerna isporučile su nešto više od šest miliona vozila, što je devet odsto, odnosno 600.000 manje nego u istom periodu prošle godine.

Uprava Folksvagena, na čelu sa Oliverom Blumom, sredinom septembra značajno je smanjila prognozu dobiti za ovu godinu.

Operativna dobit sada bi trebalo da iznosi najviše jedan odsto prihoda, dok se ranije očekivalo između četiri i 5,5 odsto.

Prošle godine ta marža iznosila je 2,8 odsto.

Prihodi bi ove godine trebalo da dostignu 315 milijardi evra.

Prognozu prihoda kompanija je smanjila još u julu, pa umesto rasta do tri odsto u najboljem slučaju očekuje prihode na prošlogodišnjem nivou, a moguće je i smanjenje do tri odsto.

Folksvagen je prošle godine ostvario 321,9 milijardi evra prihoda.

(B92.net)

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