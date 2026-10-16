VUČIĆ TVRDI DA JE 14 FABRIKA DOVEO U NOVI SAD: Sa 13 sam lično pregovarao,
VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.
Vučić putuje vozom odakle se obraća medijima.
- Uradili smo brzu prugu Beograd-Subotica. Završavamo Fruškogorški koridor. To je čudo, spaja Novi Sad, preko Iriga, Rume, dovodi na auto-put Beograd-Zagreb. Idemo dalje Kuzmin-Sremska Rača, otvaramo to uskoro. Srećan sam kada to vidim, ljudi rade non-stop. Stanica nova biće imrpesivna. 14 fabrika sam doveo u Novi Sad, imaju 40 000 više zaposlenih nego 2014. godine. Ako to nije rezultat, lično sam ja pregovarao sa 13 fabrika. To je samo Novi Sad. A cela Vojvodina? Pančevo pogledajte, CTF, Brose, to su 2 bisera. Uskoro idemo na izgradnju autoputa Beorgad-Vršac-Temišvar, pregovarao sam sa predsednikom Rumunije. Gradi vam se ubrzano ,14,9 posto je završeno Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad. Uradili smo mnogo puteva, radimo smajli an severu, sledeće godine ćemo do Vidovdana završiti do Kljajićeva, a onda od Srbobrana do Bečeja i Novog Bečeja za Kikindu. Da nismo doveli Linglon u Zrenjanin, teško da bismo opstali. Oni prave mali grad, to je neverovatno šta smo uradili - rekao je Vučić.
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