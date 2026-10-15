STIŽU VEĆA PRIMANJA: Evo šta nas čeka od decembra

KRAJEM 2026. godine predviđeno je značajno finansijsko pojačanje za zaposlene u javnom sektoru, kao i za najstarije sugrađane.

Foto: AI Generated/Gemini

Od 1. decembra 2026. godine, plate u celokupnom javnom sektoru biće uvećane za 8%, dok će penzije u istom mesecu zabeležiti rast od 7,5%. Ipak, najveće povećanje plata u ovoj raspodeli od 12% rezervisano je za sve zaposlene u sistemu socijalne zaštite.

Veliki skok zarada u zdravstvu i socijalnom sektoru

Decembarska projekcija rasta zarada donosi drastične razlike u prosečnim primanjima u odnosu na period od pre četrnaest godina.

Za doktore specijaliste primanja će dostići 191.272 dinara (odnosno 1.629 evra), dok je ta plata 2012. godine iznosila 67.540 dinara (597 evra).

Lekari opšte prakse moći će da računaju na platu od 152.759 dinara (odnosno 1.301 evro), što je značajan skok u odnosu na nekadašnjih 53.931 dinar (477 evra).

Prosečna decembarska plata za medicinske sestre iznosiće 103.234 dinara (odnosno 879 evra), u poređenju sa 32.454 dinara (287 evra) iz 2012. godine.

Vaspitači, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, logopedi i srodna zanimanja moći će da računaju na platu od 125.687 dinara (odnosno 1.071 evro), dok su 2012. godine u proseku zarađivali 49.422 dinara (437 evra).

Prosečna neto zarada povećana je sa 34.142 dinara u 2010. godini na 140.850 dinara u 2026. godini, dok je izražena u evrima povećana sa 331 evra na 1.200 evra.

Cilj je da do kraja 2027. godine prosečna plata dostigne 1.400 evra.

Istorijski minimalac i rasterećenje zarada

Naredni korak u ekonomskim reformama sledi odmah početkom naredne godine. Od 1. januara 2027. godine, minimalna neto zarada će po prvi put u istoriji dostići granicu od 600 evra.

Ovaj iznos doneće i daleko bolji životni standard, jer će minimalna zarada u 2027. godini pokrivati čak 117% minimalne potrošačke korpe. Poređenja radi, tokom 2012. godine ova pokrivenost je iznosila svega 61,5%.

Paralelno sa rastom primanja, beleži se i kontinuirano smanjenje fiskalnih nameta. Opterećenje na zarade, koje je 2017. godine iznosilo visokih 64%, uspešno je spušteno na 59,7% u 2026. godini.

(Bizportal)