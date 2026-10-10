KAZNA I DO 100.000 EVRA: Evo šta u Nemačkoj sada nikako ne smete da radite, možete da završite i u zatvoru

CENE ogrevnog drveta u Nemačkoj sve su više, ali uzimanje grana iz šume bez dozvole može skupo da košta. Kazne u pojedinim slučajevima dostižu i 100.000 evra.

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Drva ostavljena pored šumskih puteva nisu besplatna za uzimanje, čak ni kada je reč o suvim granama koje su prirodno otpale sa stabala. U Nemačkoj neovlašćeno sakupljanje ogrevnog drveta može da dovede do novčane kazne, a u težim slučajevima i do zatvorske kazne. Ipak, postoje određeni izuzeci, ali samo ako je njihovo prikupljanje izričito dozvoljeno, piše Fenix.

Visoke cene ogrevnog drveta sve više opterećuju domaćinstva koja se greju na peći i kamine. Za jedan nasuti prostorni metar bukovog drveta pripremljenog za loženje potrebno je izdvojiti i do 165 evra, dok ista količina četinara može da košta do 100 evra.

Zbog visokih troškova grejanja pojedini građani razmišljaju o tome da drva koja pronađu u šumi ili pored šumskih puteva jednostavno pokupe i odnesu kući.

Međutim, takav potez može skupo da ih košta. Čak ni suve grane koje su same otpale sa stabala ne smeju automatski da se smatraju besplatnim ogrevom.

Da li je dozvoljeno uzimati drva iz šume u Nemačkoj?

Ne, ne bez odgovarajuće dozvole. Drvo koje se nalazi u šumi ima svog vlasnika, a to važi i za grane koje su prirodno otpale sa stabala.

Uzimanje drveta bez saglasnosti vlasnika može da se tretira kao krađa. Zbog toga činjenica da se drvo nalazi na zemlji, pored šumskog puta ili na mestu gde deluje napušteno ne znači da svako ima pravo da ga odnese.

U Nemačkoj ne postoji opšte pravo na besplatno prikupljanje ogrevnog drveta za lične potrebe.

Često se pominje takozvano „pravilo buketa“ (Handstraußregelung), koje pod određenim uslovima dozvoljava sakupljanje manjih količina divljeg cveća, plodova ili drugih biljnih delova za ličnu upotrebu. Međutim, ova odredba iz člana 39, stav 3 Saveznog zakona o zaštiti prirode ne predstavlja dozvolu za besplatno uzimanje ogrevnog drveta.

Šta je zabranjeno raditi u šumi?

Bez odgovarajuće dozvole, posetioci šume ne bi trebalo da sakupljaju drvo ili da menjaju stanje šumskog rastinja.

Među aktivnostima koje mogu biti zabranjene nalaze se:

sečenje ili lomljenje grana i grančica;

seča stabala;

čupanje stabala iz zemlje;

upotreba motorne testere bez odgovarajućeg ovlašćenja;

odnošenje drveta u komercijalne svrhe bez dozvole;

sakupljanje drveta u vreme ili na mestima na kojima je to zabranjeno.

Posebno treba obratiti pažnju na vreme sakupljanja, jer pojedini propisi ograničavaju aktivnosti u šumi tokom noći. Konkretna pravila mogu da se razlikuju u zavisnosti od savezne pokrajine i statusa šumskog područja.

Kolike kazne prete za neovlašćeno uzimanje drveta?

Kazna zavisi od okolnosti slučaja, količine odnetog drveta, nastale štete i propisa koji se primenjuju.

Neovlašćeno uzimanje drveta može, u zavisnosti od okolnosti, da predstavlja krivično delo ili prekršaj. Za krađu je prema nemačkom Krivičnom zakoniku predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina.

Pored toga, pojedine savezne pokrajine propisuju posebne kazne za kršenje zakona o šumama.

U mnogim pokrajinama novčane kazne mogu da dostignu 25.000 evra, dok u Brandenburgu, Hesenu i Šlezvig-Holštajnu, prema navodima iz izvornog teksta, mogu da budu propisane kazne do 100.000 evra.

Važno je naglasiti da to ne znači da će svako ko uzme nekoliko grana automatski dobiti maksimalnu kaznu. Sankcija zavisi od konkretnog prekršaja ili krivičnog dela, primenljivog propisa i okolnosti slučaja.

(Bizportal)