APLIKACIJA „EPS UVID U RAČUN“ JEDNA OD NAJKORIŠĆENIJIH U SRBIJI: Uz e-račun i popust 7% i briga o okolini
JEDNA je od najkorišćenijih aplikacija u Srbiji je „EPS Uvid u račun“ i koristi je 1,26 miliona kupaca električne energije, rekla je Milena Radivojević, direktorka snabdevanja električnom energijom u „Elektroprivredi Srbije“.
Ona je podsetila da EPS poslednje dve godine intenzivno radi na digitalizaciji svih procesa, posebno onih procesa i usluga koji se tiču odnosa sa kupcima električne energije.
- Prvu digitalnu uslugu, aplikaciju i portal „EPS Uvid u račun“ koristi zaista veliki broj kupaca i drago nam je što su prepoznali benefite koje pruža aplikacija u kojoj ne samo da mogu da vide račun, već mogu i da ga plate ali i da na jednom mestu imaju pristup svim računima u prethodne tri godine i da istovremeno prate potrošnju – rekla je Radivojević.
Osim što putem aplikacije dobijaju i sve važne informacije, kupci se jednim klikom mogu opredeliti za elektronsku dostavu računa. Zahtev za elektronski račun može se preuzeti i na sajtu EPS-a, kao i u poslovnicama.
– Elektronski račun već koristi 560.000 domaćinstava u Srbiji što savetujemo i našim ostalim kupcima. E-račun doprinosi zaštiti životne sredine, ali i omogućava kupcima da dobiju račun mnogo brže, najmanje 10 dana pre nego što bi dobili papirni. Osim toga, svi korisnici elektronskog računa ostvaruju popust od sedam odsto na račun ukoliko ga plate do 20. u mesecu – rekla je Radivojević na konferenciji Energije Balkana održanoj u Privrednoj komori Beograda.
Preporučujemo
KUPOVINA STANA I SVI DODATNI TROŠKOVI: Evo koliko ćete dati za opremanje 50 kvadrata
10. 10. 2026. u 10:23
DOMAĆINI, VREME JE ZA PRIPREME: Evo kakve su cene prasetine i jagnjetine pred slave
10. 10. 2026. u 10:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)