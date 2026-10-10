OVO MUČI AMERIČKE PORODICE: Privredni rast nije uticao povoljno na jednu stvar

UDEO američkih porodica koje kasne sa otplatom kredita porastao je na gotovo 20 odsto krajem 2025, sa oko 12 odsto u prethodnom istraživanju iz 2022, čime je dostignut najviši nivo od 2010, napominje se u izveštaju Federalnih rezervi (FED).

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Udeo domaćinstava koja kasne sa otplatom kredita najmanje dva meseca povećan je sa pet odsto u 2022. na više od osam odsto krajem prošle godine, dok je procenat porodica čije mesečne obaveze po osnovu duga premašuju 40 odsto prihoda porastao na 8,6 odsto, sa 6,5 odsto u prethodnom istraživanju, prenosi CNBC.

Izveštaj FED-a pokazuje da su finansijske teškoće američkih domaćinstava porasle uprkos nastavku privrednog rasta, a pogoršanje mogućnosti otplate dugova dostiglo je nivoe koji nisu zabeleženi od perioda nakon globalne finansijske krize, piše Tanjug.

Istraživanje o finansijama potrošača, koje FED sprovodi svake tri godine, pokazalo je da su realni medijalni prihodi porodica, odnosno prihodi domaćinstava koja se nalaze na sredini raspodele, porasli za sedam odsto, dok je prosečan prihod smanjen za šest odsto.

Istovremeno, realna prosečna neto imovina domaćinstava povećana je za sedam odsto, na 1,24 miliona dolara (oko 1,07 miliona evra), dok je medijalna neto imovina porasla za dva odsto, na 215.900 dolara (oko 186.000 evra).

Razlika između prosečne i medijalne vrednosti ukazuje na to da su veći dobici ostvareni među imućnijim porodicama.

Medijalna neto imovina četvrtine domaćinstava sa najnižim prihodima smanjena je za šest odsto, dok je njihova prosečna neto imovina opala za četiri odsto.

Nasuprot tome, medijalna neto imovina porodica iz najviše prihodovne grupe porasla je za 31 odsto.

FED je ocenio da su se razlike u prihodima između bogatijih i siromašnijih domaćinstava blago smanjile između dva istraživanja, ali su se istovremeno produbile teškoće u izmirivanju finansijskih obaveza.

(Bizportal)