Ekonomija

DOK EVROPA POZIVA NA ŠTEDNJU, RUSIJA PUNI GASNI TREZOR DO VRHA: Gasprom oborio istorijski rekord

P. Đurđević

10. 10. 2026. u 09:24

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"GASPROM" je u svoja podzemna skladišta u Rusiji utisnuo rekordne količine gasa, dostigavši 73,296 milijardi kubnih metara ovog energenta.

ДОК ЕВРОПА ПОЗИВА НА ШТЕДЊУ, РУСИЈА ПУНИ ГАСНИ ТРЕЗОР ДО ВРХА: Гаспром оборио историјски рекорд

foto: Dmitrii Melnikov / Alamy / Profimedia

Kompanija je saopštila da je u četvrtak ispunila cilj od 100 odsto popunjenosti svojih podzemnih skladišta gasa za predstojeću zimu.

- Operativne rezerve gasa dostigle su 73,296 milijardi kubnih metara. Ovo je apsolutni istorijski rekord za domaću gasnu industriju - navodi se u saopštenju.

Iz "Gasproma" napominju da su dovoljne rezerve gasa u podzemnim skladištima gasa ključni faktor za uspešno savladavanje najveće potrošnje tokom zimske sezone.

Tokom iznenadnih hladnih talasa, kompanija je u mogućnosti da brzo poveća isporuke gasa potrošačima.

Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen je ranije izjavio da bi zemlje članice Evropske unije trebalo da razmotre smanjenje potrošnje gasa zbog naglog rasta cena.

Skladišta gasa u Evropi su inače popunjena oko 70 odsto, dok je cena gasa na holandskom referentnom tržištu TTF već nedeljama iznad 70 evra po megavat-času, što je nivo koji nije zabeležen od energetske krize 2022. godine.

Jorgensen je predložio članicama EU da podstaknu domaćinstva da smanje potrošnju električne energije u periodima najveće potražnje, ograniče grejanje u javnim zgradama i noću isključe nepotrebnu javnu rasvetu, kako bi se smanjila potrošnja gasa za proizvodnju električne energije.

(RT Balkan)

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