NESVAKIDAŠNJE IZNENAĐENJE ZA BEOGRAĐANKU: Otišla po 6.000 dinara od države, a dobila duplo više novca

ODLAZAK do šaltera po državnu pomoć od 6.000 dinara za jednu Beograđanku pretvorio se u nesvakidašnje iznenađenje, kada joj je službenica umesto očekivane sume uručila više nego duplo veći iznos. Priča naše čitateljke podsetnik je za mnoge građane da provere svoje račune jer mogu otkriti zaboravljeni novac koji godinama čeka na isplatu.

Foto: Aaron Amat / Alamy / Profimedia

Ana iz Beograda podelila je sa čitaocima Telegraf Biznisa svoje iskustvo od juče, kada je konačno odlučila da podigne novčanu pomoć koju je država uplatila građanima.

- Već neko vreme razmišljam da podignem ovih 6.000 dinara. Juče sam se konačno setila da svratim do pošte. Stala sam u red i sačekala. Pitala sam radnicu da li tu mogu da podignem novac, a ona mi je potvrdila da mogu. Dala sam joj ličnu kartu i sačekala da mi potvrdi iznos – priča Ana.

Međutim, umesto očekivanih 6.000 dinara, usledila je reakcija radnice na šalteru koja ju je zatekla.

- Nakon što je ukucala moje podatke u računar, podigla je pogled, osmehnula se i rekla mi: "Vi imate 12.800 dinara." Toliko sam se iznenadila da sam samo rekla: "U redu, može sve." Ona mi je ljubazno predala novac, ja sam se zahvalila i otišla - navodi.

Kako kaže, trebalo joj je nekoliko minuta da shvati odakle potiče preostali novac na njenom računu.

- Tek kasnije mi je "došlo do mozga" da je to sigurno akumulirana dividenda od besplatnih akcija i naknada iz Akcionarskog fonda. Potpuno sam zaboravila na taj novac, tako da je ovo bilo zaista lepo iznenađenje. Nije ogromna cifra, ali u današnje vreme svaki dinar znači. Mogu samo da poručim sugrađanima: pravac Pošta i proverite svoje račune! - poručuje Ana.

Podsetnik za građane: Ko sve ima pravo na isplatu?

Podsećamo, novčana naknada iz sredstava Akcionarskog fonda zvanično je uplaćena 22. septembra 2026. godine i može da se podigne sledećih 12 meseci.

Isplata iz sredstava Akcionarskog fonda vrši se na novčane račune građana koji su status nosioca prava stekli u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije (inicijalni vlasnici).

Važno za naslednike

Naslednici navedenom novčanom naknadom mogu raspolagati u poštama i poslovnicama Banke Poštanska štedionica, uz prilaganje na uvid:

1. Ličnog identifikacionog dokumenta (važeća lična karta ili pasoš),

2. Pravosnažnog rešenja o nasleđivanju u kojem je, kao imovina, navedeno pravo stečeno u skladu sa odredbama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu.

Ukoliko već duže vreme niste podizali novac od besplatnih akcija ili dividendi, proverite svoj račun - možda vas na šalteru čeka slično iznenađenje.

(Telegraf)