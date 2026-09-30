"UJEDINJENA SRBIJA ĆE POBEDITI, ALI NE NASILJEM" Vučević o jezivim scenama u Novom Sadu (VIDEO)
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da je šokiran scenama nasilja u Novom Sadu i naveo da će Ujedinjena Srbija pobediti napornim radom i patriotizmom, a ne nasiljem.
- Šokiran sam scenama nasilja koje su blokaderi isprovocirali tokom kojeg je jedan blokader pesnicom udario ženu u lice dok pored njega stoji Ilija Srdanović koji, umesto da pokuša da razdvoji ljude i smanji tenzije, navija za jednu stranu i podstiče nastavak fizičkog sukoba - naveo je Vučević.
Prema njegovim rečima, aktivisti SNS su razgovarali sa građanima Novog Sada i promovisali svoj predizborni program što je, kako je naveo, blokaderima bilo dovoljno da počnu da ih vređaju misleći da imaju pravo da uskrate jednoj političkoj opciji pravo na političko delovanje.
Vučević je uputio apel aktivistima i simpatizerima SNS da po svaku cenu izbegavaju konflikte i da ne nasedaju na jeftine provokacije, naglasivši i da SNS apeluje na smanjenje tenzija u društvu.
- Ujedinjena Srbija će pobediti napornim radom i patriotizmom, a ne nasiljem - poručio je Vučević.
Mediji su sinoć objavili da je u Novom Sadu pristalica Studentske liste udario pesnicom u glavu aktivistkinju SNS-a, a na snimcima se vidi da je među pristalicama Studentske liste na mestu gde je došlo do incidenta bio i prvi na toj listi, Ilija Srdanović.
Na snimcima se vidi da su se u Novom Sadu okupile pristalice Studentske liste, kao i pristalice SNS-a, a mediji navode da je Srdanović prišao pristalicama ''Ujedinjene Srbije'' i uputio im provokacije, nakon čega je počela da im se približava i grupa pristalica Studentske liste.
(Tanjug)
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