Politika

„STUDENTSKA LISTA“ ILI PORNO-RIJALITI? (VIDEO)

В. Н.

30. 09. 2026. u 08:40

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MESECIMA predstavljana kao nova, čista i autentična politička snaga, „Studentska lista“ ulaskom u kampanju otvorila je niz pitanja o svojim kandidatima, političkim vezama i unutrašnjim sukobima.

„СТУДЕНТСКА ЛИСТА“ ИЛИ ПОРНО-РИЈАЛИТИ? (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Društvene mreže istovremeno su preplavili privatni i eksplicitni sadržaji povezivani sa pojedincima iz šireg političkog kruga koji podržava listu, dok se deo materijala širi upravo kroz međusobne obračune opozicionih aktera. Šta ostaje od obećane „nove političke kulture“ kada se sklone slogani i započne razgovor o konkretnim imenima, programu i odgovornostima?

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