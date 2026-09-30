PRAVO LICE NASILNIKA ILIJE SRDANOVIĆA: Predvodnik blokadera prvocirao i to sa osmehom, od ovog momenta kreće haos u Novom Sadu (VIDEO)

U NOVOM Sadu sinoć se odigrala jeziva scena, kada je blokader pesnicom udario u glavu aktivistkinju Srpske napredne stranke. Kao što se može i naslutiti, iza cele priče stoji prvi na listi "studenata", Ilija Srdanović.

Foto: Printskrinskin Instagram

Srdanović, je "zakuvao" kavgu u Novom Sadu, pa je blokader zverski pesnicom udario aktivistkinju Srpske napredne stranke.

Jezive scene zabeležene su i telefonima onih koji su se tu nalazili u datom momentu.

Nakon što je Srdanović prišao pristalicama "Ujedinjene Srbije" kako bi ih provocirao, nastao je opšti metež zbog kog je aktivistkinja SNS Ljiljana Cvjetković dobila svirep udarac.

Ovo je samo još jedna u nizu stavki kojoj Ilija Srdanović izlazi na nadolazeće izbore.

Podsetimo njegova biografija prepuna je nasilja, a posebno prema ženama.

Napad na radne koleginice

Svoje radne koleginice u naletu besa gađao je kancelarijskom opremom i hvatao ih za okovratnike.

Još 2010. godine na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine ispoljavao je otvorenu I tešku agresiju, bacao delove računarske opreme i fizički nasrtao na koleginice. Jednu koleginicu je hvatao za vrat, drugu za kragnu, a jedina kazna bila je njegov jednogodišnji premeštaj u KC Vojvodina.

Slave uvreda na mrežama na račun žena

Ranije objave Ilije Srdanovića na društvenoj mreži Iks ponovo su dospele u javnost. Među njima je i komentar koji je ostavio ispod objave u kojoj penzioneri govore da su zadovoljni povećanjem penzija i zahvaljuju predsedniku Aleksandru Vučiću.

Srdanović je tada napisao:

"RNIP all!"

Foto: Printskrin

Skraćenica „RNIP“ koristi se za izraz „Rest Not In Peace“, odnosno poruku suprotnu od „počivajte u miru“.

Posebnu pažnju izazvale su njegove vulgarne objave usmerene prema ženama iz medija.

Na fotografiju poznate voditeljke i novinarke RTS-a tokom televizijskog programa Srdanović je napisao:

Foto: Printskrin

"Usta i č*ar zamenili uloge!"

Još jedna prijava isplivala u javnosti

Prema izjavi koja je preneta u dokumentu, Srdanović je 31. marta 2026. navodno verbalno napao kolegu na Odeljenju za akutne koronarne sindrome.

Kako se navodi u dokumentu, kolega je događaj opisao rečima:

- Dana 31.03.2026. godine, oko 8:45 časova sam verbalno napadnut od strane dr Ilije Srdanovića, koji mi je veoma arogantno na vratima angio-sale uz reči: „Ti treba da crkneš napolju! Kako te nije sramota. Čega ljudska? Plaši se, pas neće!“ Rekao sam mu da prestane da viče na mene, ali je nastavio sa uvredama, dok je odlazio niz hodnik ka odeljenju. Sve se odigralo na ulazu u angio-salu u prisustvu kolega: Svetozara Devića, Teodore Marjanović, Milice Petrović i drugih, koji kad sam ih pitao da li su čuli išta mi je sve rekao, treba da ćute, jer ne žele da se zameraju doktorom.

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