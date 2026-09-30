Komšije beže od crnog niza! Ovo im se nije desilo četvrt veka! Smeje im se cela Evropa!

Crna serija nastavljena je i u poslednjoj utakmici Lige nacija.

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Fudbalska reprezentacija Slovenije pobedila je selekciju Severne Makedonije rezultatom 2:0, u okviru B Divizije Lige nacija.

Iako su u martu igrali baraž za odlazak na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku, kada su poraženi od Danske (0:4), naše komšije su u veoma kratkom intervalu pretrpele strmoglav pad na evropskoj sceni.

Pobedu domaćinu u Ljubljani doneli su Sandi Lovrić i Aljoša Matković, čime je Slovenija izbila na drugu poziciju i ima četiri boda na kontu. Na tabeli vodi Švajcarska sa 6 bodova, koja je slavila u Škotskoj 3:0, dok su na začelju "suknjice" i Makedonci sa jednim, odnosno, bez bodova.

Podsetimo, pre toga Severna Makedonija je doživela sudbinu Škotske i deklasirana od "sajdžija" istim rezultatom, a na pobedu čekaju više od godinu dana.

Naime, poslednji put komšije su se radovale 7. septembra 2025. kada su na svom terenu deklasirale Lihteštajn 5:0. Od tog meča, pa do danas, Severna Makedonija je 10 utakmica zaredom odigrala, a da nije slavila, tačno polovinu je odigrala nerešeno.

Without a single goal scored in 6️⃣ matches under the newly appointed coach Goce Sedloski and winless since September last year, the numbers don't lie. ❌



Also, #Macedonia haven't defeated a top 100-ranked national team since 2022, when 🇲🇰 celebrated vs. 🇮🇹 in Palermo, grim. ⚽️ — Filip Mishov (@fmishov) September 29, 2026

Goce Sedloski, bivši proslavljeni reprezentativac i nekadašnji as Hajduka iz Splita, kao i zagrebačkog Dinama, promovisao se kao najgori selektor nacionalnog tima Severne Makedonije, jer otkako je preuzeo državni tim, Makedonci šest mečeva zaredom nisu ni postigli gol, a kamoli slavili!

Posle Danske u baražu, ova selekcija je dvaput remizirala protiv Republike Irske i Bosne i Hercegovine (oba puta 0:0), dok su pred start Svetskog prvenstva ubedljivo poraženi od Turske istim rezultatom kao i od Skandinavaca (0:4).

Naredni cilj Makedonaca je da u preostalim utakmicama Lige nacija, a ostalo ih je četiri, izbegnu najcrnji niz koji traje četvrt veka, jer su 2021. završili bez pobede u kalendarskoj godini.

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