Komšije beže od crnog niza! Ovo im se nije desilo četvrt veka! Smeje im se cela Evropa!
Crna serija nastavljena je i u poslednjoj utakmici Lige nacija.
Fudbalska reprezentacija Slovenije pobedila je selekciju Severne Makedonije rezultatom 2:0, u okviru B Divizije Lige nacija.
Iako su u martu igrali baraž za odlazak na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku, kada su poraženi od Danske (0:4), naše komšije su u veoma kratkom intervalu pretrpele strmoglav pad na evropskoj sceni.
Pobedu domaćinu u Ljubljani doneli su Sandi Lovrić i Aljoša Matković, čime je Slovenija izbila na drugu poziciju i ima četiri boda na kontu. Na tabeli vodi Švajcarska sa 6 bodova, koja je slavila u Škotskoj 3:0, dok su na začelju "suknjice" i Makedonci sa jednim, odnosno, bez bodova.
Podsetimo, pre toga Severna Makedonija je doživela sudbinu Škotske i deklasirana od "sajdžija" istim rezultatom, a na pobedu čekaju više od godinu dana.
Naime, poslednji put komšije su se radovale 7. septembra 2025. kada su na svom terenu deklasirale Lihteštajn 5:0. Od tog meča, pa do danas, Severna Makedonija je 10 utakmica zaredom odigrala, a da nije slavila, tačno polovinu je odigrala nerešeno.
Goce Sedloski, bivši proslavljeni reprezentativac i nekadašnji as Hajduka iz Splita, kao i zagrebačkog Dinama, promovisao se kao najgori selektor nacionalnog tima Severne Makedonije, jer otkako je preuzeo državni tim, Makedonci šest mečeva zaredom nisu ni postigli gol, a kamoli slavili!
Posle Danske u baražu, ova selekcija je dvaput remizirala protiv Republike Irske i Bosne i Hercegovine (oba puta 0:0), dok su pred start Svetskog prvenstva ubedljivo poraženi od Turske istim rezultatom kao i od Skandinavaca (0:4).
Naredni cilj Makedonaca je da u preostalim utakmicama Lige nacija, a ostalo ih je četiri, izbegnu najcrnji niz koji traje četvrt veka, jer su 2021. završili bez pobede u kalendarskoj godini.
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