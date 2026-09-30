Politika

SRDANOVIĆ ISPROVOCIRAO HAOS! Nakon onoga što je uradio u Novom Sadu blokaderi započeli tuču! (VIDEO)

В.Н.

30. 09. 2026. u 08:42

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ILIJA Srdanović, prvi na listi blokadera, pokazao je sinoć svoje pravo lice kada je svojim ponašanjem izazvao haos u Novom Sadu.

СРДАНОВИЋ ИСПРОВОЦИРАО ХАОС! Након онога што је урадио у Новом Саду блокадери започели тучу! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kako se navodi, Srdanović je lično prešao od svog štanda do štanda SNS kako bi provocirao okupljene. Upravo posle ovog njegovog postupka počela je tuča, tokom koje su blokaderi napali aktiviste SNS.

Kadrovi snimljeni ovom prilikom jasno svedoče o tome šta je bila Srdanovićeva namera: da ciljano dođe do ljudi iz SNS, da ih bezočno provocira i izazove nasilje!

Ova scena samo je jedna u nizu brutalnih napada na aktiviste SNS koji su danas zabeleženi. Blokaderi su starijeg čoveka u Mirijevu gurnuli na automobil u pokretu, a u Nišu je počasni konzul Austrije jednom čoveku izazvao krvarenje u mozgu, navodi Kurir.

Posle svega, jedno je potpuno jasno: „studentska lista“ i prvi na toj listi nemaju ovoj zemlji da ponude ništa osim nasilja!

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