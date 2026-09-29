Ekonomija

SKORO PA POTPUNO OBNOVLJEN: Evo kada će biti gotova rekonstrukcija Muzeja vazduhoplovstva (FOTO)

Jelena Ždralić

29. 09. 2026. u 16:53

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PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali i ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić obišli su danas radove na adaptaciji i modernizaciji Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu, koja bi trebalo da bude završena do maja 2027. godine, pre početka Ekspa.

СКОРО ПА ПОТПУНО ОБНОВЉЕН: Ево када ће бити готова реконструкција Музеја ваздухопловства (ФОТО)

Foto: Tanjug

Oni su obišli radove na zgradi muzeja, kao i gradilište na kome se grade tri nova hangara za muzej.

Mali je istakao da se završetak adaptacije očekuje do maja sledeće godine.

On je u obraćanju medijima nakon obilaska istakao da Vazduhoplovni muzej, koji je osnovan 1957. godine naredne godine slavi 70 godina postojanja, i da je cilj radova da mu se vrati nekadašnji sjaj.

Muzej koji se nalazi na trenutnoj lokaciji kod Beogradskoj aerodroma u Surčinu od 1989. godine zatvoren je od 2022. godine, a kako je istakao Mali, projekat je urađen i sada su radovi uveliko u toku.

Foto: Tanjug

- Imamo oko 200, 220 radnika koji rade dan i noć na rekonstrukciji ovog muzeja kako bi ga završili do maja naredne godine - rekao je on.

Mali je naveo da je cilj da muzej bude potpuno obnovljen do početka specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Mali je naveo da se glavni hangar muzeja potpuno rekonstruiše i spolja i iznutra i da se grade tri potpuno nova hangara.

- Iza se grade potpuno tri nova hangara, gde će biti nova postavka, radionica za restauraciju, prostori za posetioce, prodavnica za suvenire i ugostiteljski objekat -  rekao je Mali.

On je istakao da će u novim objektima biti i sadržaji potrebni za atrakciju "skaj dajv", kao i da će tu biti sadržaji za porodice, mlade i stare, koji će u rekonstruisanom muzeju moći da provedu zabavan i edukativan dan.

Foto: Tanjug

- Naravno, govorićemo ovde i o budućnosti, o novim tehnologijama, novim stvarima koje radimo, i ovo će biti jedna potpuno nova i drugačija atrakcija i iskustvo, kako za građane Srbije, tako i za posetioce koji dolaze - rekao je Mali.

Na pitanje da li će nova postavka Muzeja vazduhoplovstva biti interaktivnija, Mali je rekao da hoće, i da će u pitanju biti jedan od najsavremenijih muzejskih prostora u svetu.

- Biće edukativni prostor za klince, starije i za sve koji hoće nešto da saznaju o vazduhoplovstvu, avijaciji, našoj istoriji, svetskoj istoriji i trendovima. To je jednostavno pravi način ulaganja u kulturu. Danas, kada je kultura u pitanju, svi očekuju da imate i robote i veštačku inteligenciju i holograme koji vam daju odgovore na pitanja, VR naočare (naočare za virtuelnu stvarnost) i tako dalje - naveo je Mali.

Foto: Tanjug

 

On je rekao da u sledećih par nedelja počinje i restauracija svih izloženih aviona, kao i da će svi osim dva postojeća vazduhoplova ostati i u budućoj postavci, a da će u tri hangara koja se grade biti izloženi i novi eksponati.

Muzej vazduhoplovstva se prostire na površini od pet hektara.

Površina Muzeja je čak 10.500 kvadratnih metara, u okviru kojih je stalna izložbena postavka koja zauzima 6.000 kvadrata, dok su 4.500 kvadrata prostori za depoe, radionice i administrativni deo.

Muzej, između ostalog, poseduje bogatu zbirku vazduhoplova, njih preko 200, što ga svrstava u vodeće muzeje ove vrste u svetu.

Foto: Tanjug

 

Muzej vazduhoplovstva osnovan je 1957. godine kao "Odeljenje za istoriju i Muzej jugoslovenskog vazduhoplovstva" pri Komandi Ratnog vazduhoplovstva u Zemunu, a sa željom da se sačuvaju materijalna svedočenja značajna za nastanak i razvoj vazduhoplovstva na našim prostorima.

Sa razvojem i rastom fonda Muzej je menjao lokacije, da bi 21. maja 1989. godine, na dan Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva dobio svoju zgradu na lokaciji na kojoj se danas nalazi. 

(Tanjug)

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