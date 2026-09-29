Ekonomija

EPS UPOZORAVA NA INTERNET PREVARU: Lažni računi za struju preplavljuju telefone, ne ostavljajte svoje podatke!

Ivana Manić

29. 09. 2026. u 16:30

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PREDUZEĆE "Elektroprivreda Srbije" objavila je danas da je u toku internet prevara ("fišing" kampanja) u kojoj se građanima šalju lažne elektronske poruke, kojima se primaocima navodno dostavljaju računi za električnu energiju.

ЕПС УПОЗОРАВА НА ИНТЕРНЕТ ПРЕВАРУ: Лажни рачуни за струју преплављују телефоне, не остављајте своје податке!

Foto:Facebook/Elektroprivreda Srbije

- Napominjemo da "Elektroprivreda Srbije" nije promenila način slanja i sadržaj elektronske poruke i nikada kupcima ne šalje obaveštenja sa linkovima za plaćanja.

EPS je o ovim "fišing" mejlovima obavestio Nacionalni CERT i MUP: odeljenje za Visokotehnološki kriminal - navedeno je u saopštenju EPS. EPS apeluje na građane da ukoliko su primili ovakve poruke ne otvaraju sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke.

(Tanjug)

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