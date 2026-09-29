SRBIJA NASTAVLJA DA ŠIRI PLASMAN ŽIVE STOKE NA ZAHTEVNA MEĐUNARODNA TRŽIŠTA: 6.000 jagnjadi iz Srbije krenulo ka Izraelu
IZ Adorjana kod Kanjiže danas je ka Izraelu krenula isporuka od 6.000 jagnjadi sa domaćih farmi, čime Srbija nastavlja da širi plasman žive stoke na zahtevna međunarodna tržišta. Jagnjad su raspoređena u 14 kamiona koji ih prevoze do Luke Bar, odakle će brodom nastaviti put ka Izraelu.
Utovaru je prisustvovao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić, zajedno sa predstavnicima izraelskog kupca i Čabom Boršošem, vlasnikom kompanije „Kontakt“ i sabirnog centra za otkup i prodaju žive stoke u Adorjanu.
Glamočić je istakao da je posebno važno što nije reč o jednokratnoj isporuci, već o poslu koji ima potencijal da preraste u kontinuiran izvoz. Naredna isporuka za izraelsko tržište već je dogovorena za polovinu decembra.
- Za naše stočare najvažnije je da imaju kupca i sigurno tržište. Danas 6.000 jagnjadi odlazi za Izrael, a već imamo dogovoren naredni kontingent. Posao države je da otvori tržište, usaglasi sertifikate i ukloni administrativne prepreke, a privatni sektor da pronađe kupca i realizuje posao. Kada to funkcioniše zajedno, proizvođač dobija razlog da povećava proizvodnju - rekao je ministar.
On je dodao da je ovaj izvoz još jedna potvrda koliko su dobri politički i bilateralni odnosi važni za otvaranje novih tržišta i stvaranje konkretnih ekonomskih prilika za domaće proizvođače.
- Kao što je Aleksandar Vučić tokom svog predsedničkog mandata često isticao, dobri politički odnosi otvaraju vrata novim tržištima i stvaraju prostor za jačanje ekonomske saradnje. Upravo su odnosi poverenja i prijateljstva koje je Srbija godinama gradila sa svojim partnerima omogućili da danas imamo ovakve konkretne rezultate - rekao je Glamočić.
Izraelsko tržište postavlja visoke zahteve kada je reč o uvozu živih životinja. Čaba Boršoš je istakao da je za ovo tržište posebno važan kvalitet grla i da kupci traže mesnate rase.
- Traži se mesnata rasa, virtemberg, il de frans i safolk. Ugovorena prosečna težina je 45 kilograma, a jagnjad koju sada tovarimo plaćali smo 450 dinara po kilogramu. Kupci su zadovoljni jer je ovo kvalitetna roba - rekao je Boršoš.
On je objasnio da se grla kamionima prevoze do Crne Gore, gde se u Luci Bar utovaruju na brod, a plovidba do Izraela traje pet do šest dana.
Ovogodišnji izvoz za Izrael nastavak je širenja tržišta za srpsko ovčarstvo. Tokom godine realizovan je i izvoz jagnjadi za Libiju i Alžir, dok su usaglašeni sertifikati i otvorene mogućnosti za plasman na više tržišta.
Prema rečima ministra Glamočića, otvaranje tržišta mora da prati i dalji razvoj proizvodnje, posebno u krajevima Srbije koji raspolažu velikim pašnjačkim površinama. On je podsetio da država podstiče ovčarsku proizvodnju sa 3.000 dinara po jagnjetu i 10.000 dinara za kvalitetno priplodno grlo, dok se za nabavku kvalitetnih priplodnih ovaca i ovnova obezbeđuje od 50 do 65 odsto bespovratnih sredstava.
- Imamo prostor da širimo ovu proizvodnju, ali ona mora da ima siguran plasman. Zato je važno da podsticaje usmeravamo tamo gde postoje i proizvodni potencijal i tržište. Kada proizvođač zna da ima kome da proda ono što proizvede, onda ima i razlog da ulaže i povećava broj grla - poručio je Glamočić.
Isporuka 6.000 jagnjadi, prisustvo izraelskog kupca prilikom pripreme izvoza i već dogovoreni naredni kontingent za decembar pokazuju da plasman žive stoke iz Srbije može da preraste iz pojedinačnih poslova u kontinuiran izvoz, što domaćim stočarima donosi veću izvesnost proizvodnje.
(minpolj.gov.rs)
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