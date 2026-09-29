Poljoprivreda

SRBIJA NASTAVLJA DA ŠIRI PLASMAN ŽIVE STOKE NA ZAHTEVNA MEĐUNARODNA TRŽIŠTA: 6.000 jagnjadi iz Srbije krenulo ka Izraelu

K. Despotović

29. 09. 2026. u 14:26

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IZ Adorjana kod Kanjiže danas je ka Izraelu krenula isporuka od 6.000 jagnjadi sa domaćih farmi, čime Srbija nastavlja da širi plasman žive stoke na zahtevna međunarodna tržišta. Jagnjad su raspoređena u 14 kamiona koji ih prevoze do Luke Bar, odakle će brodom nastaviti put ka Izraelu.

СРБИЈА НАСТАВЉА ДА ШИРИ ПЛАСМАН ЖИВЕ СТОКЕ НА ЗАХТЕВНА МЕЂУНАРОДНА ТРЖИШТА: 6.000 јагњади из Србије кренуло ка Израелу

Foto: Mpšv

Utovaru je prisustvovao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić, zajedno sa predstavnicima izraelskog kupca i Čabom Boršošem, vlasnikom kompanije „Kontakt“ i sabirnog centra za otkup i prodaju žive stoke u Adorjanu.

Glamočić je istakao da je posebno važno što nije reč o jednokratnoj isporuci, već o poslu koji ima potencijal da preraste u kontinuiran izvoz. Naredna isporuka za izraelsko tržište već je dogovorena za polovinu decembra.

- Za naše stočare najvažnije je da imaju kupca i sigurno tržište. Danas 6.000 jagnjadi odlazi za Izrael, a već imamo dogovoren naredni kontingent. Posao države je da otvori tržište, usaglasi sertifikate i ukloni administrativne prepreke, a privatni sektor da pronađe kupca i realizuje posao. Kada to funkcioniše zajedno, proizvođač dobija razlog da povećava proizvodnju - rekao je ministar.

On je dodao da je ovaj izvoz još jedna potvrda koliko su dobri politički i bilateralni odnosi važni za otvaranje novih tržišta i stvaranje konkretnih ekonomskih prilika za domaće proizvođače.

- Kao što je Aleksandar Vučić tokom svog predsedničkog mandata često isticao, dobri politički odnosi otvaraju vrata novim tržištima i stvaraju prostor za jačanje ekonomske saradnje. Upravo su odnosi poverenja i prijateljstva koje je Srbija godinama gradila sa svojim partnerima omogućili da danas imamo ovakve konkretne rezultate - rekao je Glamočić.

Izraelsko tržište postavlja visoke zahteve kada je reč o uvozu živih životinja. Čaba Boršoš je istakao da je za ovo tržište posebno važan kvalitet grla i da kupci traže mesnate rase.

- Traži se mesnata rasa, virtemberg, il de frans i safolk. Ugovorena prosečna težina je 45 kilograma, a jagnjad koju sada tovarimo plaćali smo 450 dinara po kilogramu. Kupci su zadovoljni jer je ovo kvalitetna roba - rekao je Boršoš.

On je objasnio da se grla kamionima prevoze do Crne Gore, gde se u Luci Bar utovaruju na brod, a plovidba do Izraela traje pet do šest dana.

Ovogodišnji izvoz za Izrael nastavak je širenja tržišta za srpsko ovčarstvo. Tokom godine realizovan je i izvoz jagnjadi za Libiju i Alžir, dok su usaglašeni sertifikati i otvorene mogućnosti za plasman na više tržišta.

Prema rečima ministra Glamočića, otvaranje tržišta mora da prati i dalji razvoj proizvodnje, posebno u krajevima Srbije koji raspolažu velikim pašnjačkim površinama. On je podsetio da država podstiče ovčarsku proizvodnju sa 3.000 dinara po jagnjetu i 10.000 dinara za kvalitetno priplodno grlo, dok se za nabavku kvalitetnih priplodnih ovaca i ovnova obezbeđuje od 50 do 65 odsto bespovratnih sredstava.

- Imamo prostor da širimo ovu proizvodnju, ali ona mora da ima siguran plasman. Zato je važno da podsticaje usmeravamo tamo gde postoje i proizvodni potencijal i tržište. Kada proizvođač zna da ima kome da proda ono što proizvede, onda ima i razlog da ulaže i povećava broj grla - poručio je Glamočić.

Isporuka 6.000 jagnjadi, prisustvo izraelskog kupca prilikom pripreme izvoza i već dogovoreni naredni kontingent za decembar pokazuju da plasman žive stoke iz Srbije može da preraste iz pojedinačnih poslova u kontinuiran izvoz, što domaćim stočarima donosi veću izvesnost proizvodnje.

(minpolj.gov.rs)

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