Politika

VUČIĆ U ETNO SELU KOD ZAJEČARA: Posebno me je dirnulo što svaki stari predmet ovde čuva priču, uspomenu i deo života naših predaka

В. Н.

29. 09. 2026. u 17:09

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, boravio je u Zaječaru.

ВУЧИЋ У ЕТНО СЕЛУ КОД ЗАЈЕЧАРА: Посебно ме је дирнуло што сваки стари предмет овде чува причу, успомену и део живота наших предака

Foto: printskrin Instagram/avucic

On je na svom Instagram nalogu napisao:

"Ovo je samo deo onoga što sam danas video u etno-domaćinstvu Ivković, u selu Leskovac kod Zaječara.

Posebno me je dirnulo što svaki stari predmet ovde čuva priču, uspomenu i deo života naših predaka.

Porodica Ivković s ljubavlju čuva ovo dragoceno nasleđe - ne samo stare stvari, već i istoriju jedne porodice i duh nekadašnje Srbije. "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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