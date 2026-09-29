VUČIĆ U ETNO SELU KOD ZAJEČARA: Posebno me je dirnulo što svaki stari predmet ovde čuva priču, uspomenu i deo života naših predaka
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, boravio je u Zaječaru.
On je na svom Instagram nalogu napisao:
"Ovo je samo deo onoga što sam danas video u etno-domaćinstvu Ivković, u selu Leskovac kod Zaječara.
Posebno me je dirnulo što svaki stari predmet ovde čuva priču, uspomenu i deo života naših predaka.
Porodica Ivković s ljubavlju čuva ovo dragoceno nasleđe - ne samo stare stvari, već i istoriju jedne porodice i duh nekadašnje Srbije. "
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