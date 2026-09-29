HAOS U ZEMLJI ČLANICI EU: Ugroženo svako treće dete, rizik od siromaštva nikad veći

SKORO 29 odsto stanovništva Bugarske nalazi se u riziku od siromaštva, dok je istovremeno ugroženo i svako treće dete, izjavila je danas predsednica Ekonomskog i socijalnog saveta Bugarske Zornica Rusinova.

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Ona je na javnoj konsultaciji koju su u Sofiji organizovali Ekonomski i socijalni savet i Ministarstvo rada i socijalne politike rekla da je, uprkos značajnom povećanju sredstava za socijalnu zaštitu tokom prethodnih godina, veliki broj građana Bugarske nadalje ugrožen siromaštvom, prenosi agencija BTA.

Prema njenim rečima, zbog toga bi trebalo razmotriti ne samo povećanje pojedinačnih davanja, poput dečjeg dodatka ili pomoći za grejanje, već i novi model socijalne zaštite.

Sistem bi trebalo da pomogne ljudima da postanu samostalniji i da vremenom manje zavise od socijalne pomoći, dodala je ona.

Prosečna plata u Bugarskoj u drugom kvartalu 2026. iznosila je 1.444 evra bruto, odnosno oko 1.120 evra neto, prenele su Novinite.

Granica siromaštva iznosila je 443 evra mesečno po članu domaćinstva u 2025, a ispod nje je bilo 21,2 odsto stanovništva Bugarske, odnosno oko 1,37 miliona ljudi, objavio je ranije statistički zavod NSI.

(Tanjug)