Poljoprivreda

VREDNOST IZVOZA PREMAŠUJE 800 MILIONA EVRA: Koje voćke iz Srbije stranci obožavaju?

K. Despotović

21. 09. 2026. u 14:28

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STRANI kupci vole naše maline, jabuke, višnje, šljive i borovnice. Izvoz voća jedan je od najvažnijih poljoprivrednih sektora u zemlji.

ВРЕДНОСТ ИЗВОЗА ПРЕМАШУЈЕ 800 МИЛИОНА ЕВРА: Које воћке из Србије странци обожавају?

Foto: Sanja Radosavljevic / Alamy / Profimedia

Malina je naše "crveno zlato", voće koje Srbiji donosi najviše novca od izvoza. Srbija se konstantno nalazi među prve tri zemlje u svetu po proizvodnji malina. Najveći deo se izvozi u zamrznutom stanju na tržišta EU (pre svega Nemačku i Francusku), ali i u SAD i Australiju.

Borovnica beleži stalan rast potražnje na zapadnoevropskom tržištu zbog visokog kvaliteta i rane sezone dospevanja u odnosu na ostatak Evrope.

Količinski najizvoženije sveže voće iz Srbije je - jabuka. Osim tradicionalnog tržišta Rusije, srpska jabuka se sve više traži na Bliskom istoku, u Indiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Srbija je među vodećim izvoznicima višanja u Evropi. Najveći deo izvoza čini zamrznuta višnja bez koštice, koju masovno kupuju industrije u Nemačkoj, Francuskoj i Rusiji.

I, svakako, tu je i - šljiva.

Traži se kako sveža (za tržište EU), tako i sušena šljiva, po kojoj je Srbija tradicionalno prepoznatljiva.

Srbija je tokom 2025. godine izvela ukupno 287.056 tona voća u vrednosti od preko 807 miliona evra, što predstavlja rast od 8,6% u odnosu na prethodnu godinu. Veći deo ovog izvoza tradicionalno završava na tržištu Evropske unije.

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