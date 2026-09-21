"NISU ŽENE SRBIJE PONIŽAVALI NI SILNIJI OD VAS, PA NEĆETE NI VI" Brnabić Milivojeviću očitala bukvicu (FOTO)

ANA Brnabić reagovala je na objavu Milivojevića, posebno na njegove poruke o ženama koje drugačije misle i njegovo pominjanje tragedije u Ribnikaru, poručivši da žene Srbije neće prihvatiti ponižavanje i pretnje kaznama.

Foto: Ivana Vukotić/PKS

- Da li vi hoćete da kažete da je pola Srbije za izdaju zemlje. Da su naši preci, Vojvoda Mišić, Dragutin Gavrilović, Milunka Savić, Sinđelić, Karađorđe delili Srbiju boreći se protiv okupatora i njegovih slugu. Jer ljubav prema Srbiji po vama saučestvovanje u rastakanju otadžbine - napisao je Milivojević.

Foto: Printskrin

Na to je odgovorila Lena Vujović:

- Ti naše pretke ne bi trebalo ni da pomeneš! Ljubav prema Srbiji nije mržnja prema Srbima koji drugačije misle. Patriotizam ne može biti ni saučesništvo u rastakanju sopstvene države. Srbija je jedna i nikako plen za politička prepucavanja - navela je.

Milivojević je nastavio sa spinovanjem:

-Biti Ćacika naravno da nije neki apstraktan pojam. Mržnja i prezir Ćacika prema Srbiji nisu apstraktni. Naprotiv, ta mržnja je konkretna, vidljiva i merljiva. Mere se uništenim životima, upropašćenom zemljom, naprednom pljačkom i korupcijom, milijardama evra pokradenim od građana, otetim penzijama, bagatelisanjem herojstva i žrtvovanja onih koji su sebe ugradili u temelje slobode.

Samo Ćacike su u stanju da decu i studente nazivaju ustašama. Samo Ćacike su se cerekale dok su se građani upisivali u knjigu žalosti u Ribnikaru. Biti Ćacika je nemerljiva sramota. Moja majka nije Ćacika. Ni moje prijateljice nisu ćacike. Jer vole Srbiju. Svako ko sebe smatra Ćacikom nije mi ni prijatelj, ni rod. Svako ko je stao pod zastavu zla neka nosi pečat svoje sramote- napisao je Milivojević.

A onda je stigao odgovor od Ane Brnabić:

- Dan za danom - potvrde da Studentska lista kao svoj program nudi napade na sve žene koje se usude da imaju drugačije mišljenje. Milivojević potvrđuje da za žene koje misle drugačije neće biti amnestije! Amnestije od čega? Što su se usudile da zahtevaju da deca idu u škole, studenti na fakultete? Zbog toga su zaslužile šišanje, jahanje i svaku vrstu kazne i poniženja koje smislite čim Studentska lista pobedi? Da se studentkinja Marija Stanković, svi mi, naše majke, bake, naše sestre i drugarice spreme, da radite sa njima šta hoćete, čim pobedite? Taj film sigurno nećete gledati. Nisu žene Srbije ponižavali ni silniji od vas, pa nećete ni vi. A posebno je zastrašujuće targetiranje da su se "ćacike" cerekale dok su se građani upisivali u Knjigu žalosti u Ribnikaru. Tih dana je cela Srbija tugovala - bez razlike. A vi ponovo iskorišćavate te žrtve i tu stravičnu tragediju za neki mizerni politički poen. Razlika između vas i člankovitog crva je što člankoviti crv ima kičmu- napisala je Ana Brnabić kao odgovor na svom Tviter nalogu.

Dan za danom - potvrde da Studentska lista kao svoj program nudi napade na sve žene koje se usude da imaju drugačije mišljenje. Milivojević potvrđuje da za žene koje misle drugačije neće biti amnestije! Amnestije od čega? Što su se usudile da zahtevaju da deca idu u škole, studenti na fakultete? Zbog toga su zaslužile šišanje, jahanje i svaku vrstu kazne i poniženja koje smislite čim Studentska lista pobedi? Da se studentkinja Marija Stanković, svi mi, naše majke, bake, naše sestre i drugarice spreme, da radite sa njima šta hoćete, čim pobedite? Taj film sigurno nećete gledati. Nisu žene Srbije ponižavali ni silniji od vas, pa nećete ni vi. A posebno je zastrašujuće targetiranje da su se "ćacike" cerekale dok su se građani upisivali u Knjigu žalosti u Ribnikaru. Tih dana je cela Srbija tugovala - bez razlike. A vi ponovo iskorišćavate te žrtve i tu stravičnu tragediju za neki mizerni politički poen. Razlika između vas i člankovitog crva je što člankoviti crv ima kičmu. — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 21, 2026