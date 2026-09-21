Fudbal

Isplivao snimak hapšenja Rahima Sterlinga: "Daj mi telefon, ne igraj igrice" (VIDEO)

У. Ћ.

21. 09. 2026. u 19:50

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Novi snimak pokazao je kako je izgledalo hapšenje Rahima Sterlinga nakon saobraćajnog incidenta na autoputu M3 u Engleskoj.

Испливао снимак хапшења Рахима Стерлинга: Дај ми телефон, не играј игрице (ВИДЕО)

Foto: Box to Box pictures, box to box pictures / Alamy / Profimedia

Na video-zapisu sa kamere policajca vidi se trenutak kada pripadnici organa reda prilaze nekadašnjem reprezentativcu Engleske i privode ga.

Sterlingu je tada saopšteno da je uhapšen zbog sumnje na opasnu vožnju, kao i zbog moguće vožnje pod dejstvom alkohola ili droge.

- Daj mi telefon. Ne igraj igrice. Hapsim vas zbog sumnje da ste vozili nesposobni za vožnju usled alkohola ili droge, kao i zbog opasne vožnje - rekao je policajac pre nego što je Sterlingu stavio lisice.

Britansko Kraljevsko tužilaštvo objavilo je i snimak samog incidenta. Na njemu se vidi kako Sterlingov „lamborgini urus“ u nekoliko navrata prelazi iz jedne saobraćajne trake u drugu, a zatim udara u zaštitnu ogradu.

Sve se dogodilo 28. maja na jugu Engleske.

Sterling je pred sudom u Bejzingstouku priznao krivicu za opasnu vožnju. Nekadašnji as Mančester sitija priznao je i da je posedovao šest patrona azot-suboksida namenjenih nedozvoljenoj inhalaciji, kao i da nije dao uzorak koji je policija od njega tražila.

Englez je tokom reprezentativne karijere odigrao 82 utakmice i postigao 20 golova, dok je na klupskom nivou nosio dres Liverpula, Mančester sitija, Čelsija i Arsenala. Prošle sezone kratko je igrao i za Fejenord.

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