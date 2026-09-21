Isplivao snimak hapšenja Rahima Sterlinga: "Daj mi telefon, ne igraj igrice" (VIDEO)

Novi snimak pokazao je kako je izgledalo hapšenje Rahima Sterlinga nakon saobraćajnog incidenta na autoputu M3 u Engleskoj.

Foto: Box to Box pictures, box to box pictures / Alamy / Profimedia

Na video-zapisu sa kamere policajca vidi se trenutak kada pripadnici organa reda prilaze nekadašnjem reprezentativcu Engleske i privode ga.

Sterlingu je tada saopšteno da je uhapšen zbog sumnje na opasnu vožnju, kao i zbog moguće vožnje pod dejstvom alkohola ili droge.

- Daj mi telefon. Ne igraj igrice. Hapsim vas zbog sumnje da ste vozili nesposobni za vožnju usled alkohola ili droge, kao i zbog opasne vožnje - rekao je policajac pre nego što je Sterlingu stavio lisice.

Britansko Kraljevsko tužilaštvo objavilo je i snimak samog incidenta. Na njemu se vidi kako Sterlingov „lamborgini urus“ u nekoliko navrata prelazi iz jedne saobraćajne trake u drugu, a zatim udara u zaštitnu ogradu.

Sve se dogodilo 28. maja na jugu Engleske.

Here is Raheem Sterling police body cam after he was caught doing balloon crack in his car has been charged for the following offences: dangerous driving, possession of nitrous oxide for wrongful inhalation, failing to provide a specimen. pic.twitter.com/B0adozZt4N — London & UK Street News (@CrimeLdn) September 15, 2026

Sterling je pred sudom u Bejzingstouku priznao krivicu za opasnu vožnju. Nekadašnji as Mančester sitija priznao je i da je posedovao šest patrona azot-suboksida namenjenih nedozvoljenoj inhalaciji, kao i da nije dao uzorak koji je policija od njega tražila.

Englez je tokom reprezentativne karijere odigrao 82 utakmice i postigao 20 golova, dok je na klupskom nivou nosio dres Liverpula, Mančester sitija, Čelsija i Arsenala. Prošle sezone kratko je igrao i za Fejenord.